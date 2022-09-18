Знарок о победе «Ак Барса»: «Пока ищем игру, думали все будет гладко, а оказалось так»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок остался недоволен игрой своей команды в матче против «Спартака». Казанцы сегодня крупно обыграли красно-белых (4:1).

«Всех с победой, но пока мы ищем свою игру. Что именно хотел бы увидеть? Четкий пас, хорошую игру в зоне атаки, большинство – очень много чего. Мы потихонечку перестраиваемся. Мы думали, что всё будет гладко, а оказалось вот так.

Я не могу оценивать игру противника, они сыграли так, как сыграли. Наверное, было задание какие-то против нас, но вот так вышло, не всегда всё получается. Но «Спартак» сегодня прилично играл, мне понравилось», - заявил Олег Знарок на пресс-конференции.

Также специалист похвалил Даниса Зарипова и Кирилла Семенова за игру. А также не стал объяснять, почему не играет форвард Даниил Тарасов.

«Сегодня не было не только Тарасова, просто сейчас вот так. Зарипов? У нас нет третьего звена, есть команда. Данис хорошо сыграл. Семенов? Как я могу плохо его оценить, конечно, только хорошо. Мне не очень понятен вопрос. Его звено забивают практически каждую игру, думаю, мы хорошо их оцениваем. Шипачев? У него всё впереди. Вадим сам переживает сильно по этому поводу, не думайте, что не переживает. Всё будет хорошо», - уверен Знарок.

Также тренер оценил игру голкипера Амира Мифтахова и прокомментировал сорвавшийся «сухарь» для вратаря.

«Всегда на скамейке говорится, что в конце нужно помочь вратарю, но так получилось. Он здорово отыграл, выручал нас во многих моментах. Думаю, у нас два очень хороших вратаря», - уверен Знарок.

Следующий матч «Ак Барс» проведет в Казани 21 сентября. Команда Олега Знарка вновь сыграет с московским «Спартаком».