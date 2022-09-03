Знарок о первом звене «Ак Барса»: «Внушительное? Сам побаиваюсь»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражения (0:2) своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо». Также специалист оценил действия Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова, которые в прошлом сезоне играли за московский клуб.

«Обидно, что проиграли первый матч. Где-то не справились с нервами, где-то не повезло. Моменты мы создавали, но нужно было забивать, а мы хотели красиво в пустые ворота завезти.

Шипачёва и Войнова? Не получилось забить, они создавали моменты. Были выходы 2 в 1, хотели в пустые забить, сыграть красиво. К сожалению, красиво не получилось», - цитирует Знарка корреспондент «Татар-информа».

Также Олег Знарок, отвечая на вопросы корреспондента «Татар-информа», подтвердил болезнь Кирилла Петрова и Даниса Зарипова и не смог назвать сроки выздоровления хоккеистов. Кроме того, специалист не смог назвать причины, по которым не играл Александр Бурмистров.

«Причины нет, просто не играл», - заявил он.

Помимо этого, Знарок пошутил, что сам побаивается первого звена «Ак Барса».

«Мы думали, что в последних предсезонных матчах у нас что-то начало проявляться. Но пока вот так, ещё не вкатились. У нас первое звено внушительно? Сам побаиваюсь», - сказал Знарок.

Также главный тренер «Ак Барса» заявил, что не планирует вносить изменения в первое звено своей команды.

«Я понимаю, о чём вы говорите. Если дёргаться, ничего хорошего не получится – нужно немножко подождать. Мы неправильно играли, не получилось подержать шайбу, моменты были, но единичные. Может, силёнок уже не хватало в концовке», - заявил Знарок.