Знарок о переводе Радулова во второе звено: «Просто ищу варианты, тоже выиграть хочу»

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Олег Знарок прокомментировал крупную победу «Ак Барса» над ЦСКА (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Также специалист сравнил сегодняшнюю игру команды со встречей против «Динамо».

«Сложная игра была. От начала и до конца, наверное. Мы сыграли неплохо. Большое отличие от матча с «Динамо» Москва, когда мы проиграли. А так, всех с победой, спасибо.

И вообще мы не в свою игру играли с «Динамо». Это была первая игра, не знаю почему так получилось. Вчера провели собрание, поговорили. И сегодня настрой был совсем другой», - передает слова Знарка корреспондент «Татар-информа».

Также тренер прокомментировал свое решение перевести Александра Радулова во второе звено после того, как хоккеист эмоционально повел себя на скамейке запасных.

«Радулов бил по лавке? Я не из-за этого перевел его во второе звено. Просто ищу варианты, я же тоже выиграть хочу», - заявил специалист.

Кроме того, Знарок похвалил звено Сафонова, заявил, что не считает Шипачева наименее заметной фигурой и назвал большинство единственной проблемой в игре «Ак Барса».

«Звено Сафонова? Они приносят нам много энергии. Они как заводилы.

Шипачев наименее заметная фигура? Я бы не сказал, что он не в своей тарелке. Он делает свою работу, кормит крайних нападающих. Что он должен, по две забивать или что? Единственная проблема у нас сейчас, это большинство. Больше проблем у нас нет», - считает Знарок.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 8 сентября. Казанцы примут на своем льду «Адмирал» из Владивостока. Начало встречи в 19:30.