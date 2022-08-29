Знарок о большинстве «Ак Барса»: «Не зря же взяли таких игроков, ждем результата»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу (5:3) своей команды над уфимским «Салаватом Юлаевым» в заключительном матче Кубка Танеко. Также специалист рассказал о проблемах своей команды при реализации большинства и в обороне.

Олег Знарок ответил на вопросы журналистов после победы «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым» Фото: ak-bars.ru

«Интересная игра получилась, для зрителей вообще великолепная. Молодцы, что вытащили игру, проявили характер. У соперника моментов было больше. Я с вами спорить не готов, только пришёл с игры, может быть, вы и правы. Посмотрю матч, если вы хотите, можем ещё раз пообщаться. Сейчас не готов говорить – кто меньше, кто больше. У меня в глазах были моменты выходов 1 в 0.

Какие слова нашел после двух периодов? Я не буду говорить – никогда этого не делал. Мы создавали моменты, было много голевых моментов, особенно в первом периоде – и 1 в 0 выход, и другие. Но, к сожалению, не забили, попали на контратаки и пропустили два гола. Мы не плохо играли, мы неправильно сыграли, попав на контратаки», - цитирует Знарка корреспондент «Татар-информа».

Также специалист ответил на вопросы, почему Станислав Галиев не играет в первой спецбригаде большинства, а Кириллу Панюкову там место находится.

«Сейчас там Дмитрий Кагарлицкий играет. Здесь можно спрашивать что угодно – другой будет спрашивать, почему он играет в первом звене, другой не играет. Если будем вести дискуссию, пресс-конференция будет на час. Я буду приводить профессиональные доводы, а вы – спрашивать со своей стороны, но мы всё равно не придём к одному мнению.

Панюков? По итогам всех матчей скажу, что мы плохо играем в большинстве. Нужно потерпеть, пока ничего не изменится, нужно просто терпение. Такие мастера, как они, должны исполнять большинство, на котором мы должны выигрывать матчи. Не зря же мы взяли таких игроков. Потому ждём от них результата», - заявил главный тренер «Ак Барса».

Кроме того, Олег Знарок заострил внимание на проблемах «Ак Барса» в обороне, выделив отдельно контратаки соперников.

«Видите, какие контратаки мы получаем – это возврат на обороне. Есть в обороне проблемы, именно в обороне. Думаю, мы потихонечку выйдем на желаемый уровень. Но это в любом случае временно, потому что на предсезонке закладывается базовый фундамент. Мы очень много времени уделяли обороне, потому что знали, что возврат назад будет не очень хороший», – сказал тренер.