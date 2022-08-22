Знарок – Минниханову: «Какие у нас пожелания? Мы вам каждый напишем на бумажке»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок на встрече казанской команды с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым заявил о понимании целей, которые стоят перед казанским клубом в новом сезоне КХЛ.

«Хотел бы поблагодарить за ваше внимание. Задачи все ясны. Мы понимаем значение "Ак Барса" для Татарстана. Сделаем все, что от нас зависит. Честно говоря, я первый раз вижу такую организацию в клубе. А проработал я много где. Какие от нас пожелания? Мы вам, Рустам Нургалеевич, напишем, каждый на бумажке», — приводит слова Знарка корреспондент «Татар-информа».

В сегодняшнем мероприятии, помимо Минниханова, приняли участие президент «Ак Барса» и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, министр спорта Татарстана Владимир Леонов, главный тренер команды Олег Знарок, генменеджер клуба Марат Валиуллин, игроки и тренерский штаб команды.

Такие встречи руководитель республики проводит регулярно. Минниханов встречается с «Ак Барсом» перед началом сезона и перед стартом в плей-офф за Кубок Гагарина.

Напомним, что далее «Ак Барс» примет участие в предсезонном турнире, который пройдет с 26 по 29 августа в Казани. После него команда Олега Знарка стартует в новом сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Первый матч казанцы сыграют 3 сентября в Москве против местного «Динамо».