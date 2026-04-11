«Знания, мечты, технологии»: в Казани стартовал семейный фестиваль «Спутник знаний»

В Казанском IT-парке им. Рамеева стартовал семейный фестиваль «Спутник знаний». На нем организуют огромное количество мастер-классов и лекций, посвященных космосу. Кроме того, для юных участников выступит Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко.

«Одним из великих успехов нашей страны стал космос. Юрий Гагарин – один из величайших людей нашей страны. Мы знаем, что были первыми, остаемся основными, главными в космосе и мире. Я 11 лет работала в школе, и почти каждый мальчишка в то время мечтал стать космонавтом. Думаю, это время возвращается, потому что сегодня мы действительно говорим о том, что космос – это важно», – обратилась к участникам и гостям депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова.

Мастер-классы и лекции будут проходить в течение всего дня. Они будут касаться как истории освоения космоса, так и науке.

«Для нас большая радость видеть вас всех сегодня здесь, в стенах нашего IT-парка. Сегодня мы открываем не просто фестиваль, но и место, где пересекаются знание, мечты и технологии. Сегодня большинство из вас попробуют себя в этой роли: космонавтов, разработчиков научных проектов и технологий», – добавил замминистра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов.