Знание.Премия учредила номинацию для советников директоров по воспитанию

Знание.Премия открыла прием заявок на новую номинацию «Советник-просветитель». Заявки принимаются до 8 ноября. Шорт-лист в 18 номинациях сформирует Экспертный совет, куда вошли известные управленцы разных сфер.

К участию в новой номинации приглашаются советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, демонстрирующие выдающиеся успехи в просветительской деятельности в образовательных организациях.

Шорт-лист награды сформирует Экспертный совет. В него вошли представители федеральных органов государственной власти: первый зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский, первый замглавы комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, заместитель председателя думского комитета по науке и высшему образованию Екатерина Харченко и др.

Знание.Премия — главная просветительская награда страны, которая была учреждена Российским обществом «Знание» в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер.