Общество 31 марта 2026 08:31

«Знание.Лекторий» проведет эфир о культурном многообразии России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российское общество «Знание» продолжает проводить образовательные мероприятия для молодежи. Как сообщили в пресс-службе проекта, 6 апреля в 10:00 состоится прямой эфир в рамках проекта «Знание.Лекторий».

Встреча пройдет под темой «В одном ритме: Год единства народов России» и будет посвящена возможностям, которые дает культурное и географическое разнообразие страны.

Спикером выступит заместитель председателя регионального отделения Ассамблеи народов России Удмуртской Республики Анна Габдуллина. В формате видеоподкаста она расскажет о том, какие перспективы открывает многообразие культур и регионов России.

Общество «Знание» предоставляет актуальную и проверенную информацию и помогает слушателям развиваться, осваивать новые навыки и строить карьеру. В разных регионах страны лекторы отвечают на вопросы молодежи и затрагивают широкий круг тем – от естественных наук, включая микробиологию и физику, до развития гибких навыков.

Участие в мероприятии будет бесплатным и открытым для всех желающих. Для подключения к лекции необходимо пройти регистрацию по ссылке.

#общество знание #прямой эфир #лекция
Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

