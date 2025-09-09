Знание татарского и плохие оценки в университете: факты о жизни Льва Толстого в Казани

Фото: © «Татар-информ»

9 сентября 1828 года родился писатель, один из классиков русской литературы Лев Толстой. Его имя ассоциируется, прежде всего, с Ясной Поляной, с мировыми романами «Война и мир» и «Анна Каренина». Однако в биографии писателя есть важный этап, о котором вспоминают реже, — годы, проведённые им в Казани. Наиболее интересные факты о жизни будущего писателя в Казани – в материале «Татар-информа».

Казань XIX века: университетский центр и культурный узел

К середине XIX столетия Казань представляла собой крупный административный и образовательный центр Российской империи. Город славился своим университетом, где в то время работали выдающийся русский математик Николай Лобачевский, востоковед Осип Ковалевский и другие светила отечественной науки, а также разнообразием культур: русской и татарской. Для молодого дворянина Толстого Казань оказалась своеобразным мостом между традиционной усадебной жизнью и многонациональной урбанистической средой.

В Казани в те годы бурлила студенческая жизнь, работали выдающиеся профессора, обсуждались новые философские и научные идеи. Всё это производило сильное впечатление на юношу, выросшего в условиях дворянской усадьбы, где жизнь текла размеренно и замкнуто.

Прекрасное знание татарского языка

После смерти родителей Лев Николаевич оказался под опекой родственников. Первые годы юности он провёл в Ясной Поляне и в Туле, однако вопрос о дальнейшем образовании был решён в пользу Казани.

В 1841 году семья Толстых переехала в этот город, где юноша прошел обучение в гимназии, а позже решил поступить в Казанский университет, причем на курс восточной словесности. Для этого всем абитуриентам нужно было сдать вступительный экзамен на знание турецко-татарского языка. И к большому удивлению будущий писатель сдал его на «отлично», несмотря на то, что не имел татарских корней, а в Казань перебрался не так давно. В 1844 году Толстой стал студентом Казанского университета.

Плохая успеваемость в Казанском университете

Обучение в вузе давалось Толстому непросто. Его интересы были слишком широки и порой противоречивы. Он увлекался философией, литературой, языками, но одновременно не проявлял систематичности в занятиях, и поэтому не мог освоить программу целиком.

Будущий писатель честно пытался освоить учебные курсы, но строгая программа и формальный подход вызывали у него раздражение. В результате Толстой не смог сдать итоговый экзамен для перехода на второй курс и был вынужден заново пройти программу первого, иными словами его оставили «на второй год».

Чтобы избежать полного повторения курса он решил перейти на юридический факультет, где его проблемы с оценками продолжились, хотя на этот раз экзамены ему удалось сдать, причем половину из них – на «тройку».

На юридическом факультете Казанского университета Лев Толстой отучился менее двух лет, после чего решил и вовсе бросить учебу.

Казанский профессор, подтолкнувший Толстого к литературе

На решение будущего писателя оставить учебу и начать писать невольно повлиял профессор юридического факультета Казанского университета Дмитрий Мейер.

Сам Толстой вспоминал следующее: «я первый год … ничего не делал. На второй год я стал заниматься … там был профессор Мейер, который… дал мне работу — сравнение «Наказа» (императрицы) Екатерины II с «Духом законов» «французского философа Шарля Луи де) Монтескье. … меня эта работа увлекла, я уехал в деревню, стал читать Монтескье, это чтение открыло мне бесконечные горизонты; я стал читать (французского философа Жан-Жака) Руссо и бросил университет, именно потому, что захотел заниматься».

Влияние казанского периода на творчество

Хотя Лев Толстой не завершил образование в Казани, именно этот этап стал отправной точкой его духовного пути. Разочаровавшись в формальном обучении, он обратился к самостоятельному чтению и самообразованию, что позже стало его жизненным принципом.

Кроме того, знакомство с многонациональной и многослойной Казанью расширило горизонты писателя. Он увидел Россию не только как мир дворянских усадеб, но и как сложную систему культур, традиций и социальных отношений. Это понимание воплотилось в его будущих произведениях, где он стремился показать многообразие человеческой жизни.

Объекты Казани, названные именем Толстого

На сегодняшний в Казани память о писателе жива в объектах, которые носят его имя. В частности, в Вахитовском районе городе находится улица Толстого. Кроме того, в столице Татарстана расположен сквер имени Толстого, основанный в 1949 году, здесь же установлен памятник-бюст Льву Толстому. Также в городе работает Музей Л.Н. Толстого, который расположился в здании, где с 1841 по 1845 год жил писатель.