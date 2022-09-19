Знаменитый МХТ им. Чехова привезет в Казань два спектакля

Спустя 10 лет Московский художественный театр им. Чехова вновь покажет казанскому зрителю свои постановки — на этот раз в столице республики представят спектакли «Сирано де Бержерак» и «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена». Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр Ильсур Метшин.

«Мы решили внести свою лепту в театральную жизнь нашего города и благодаря давней дружбе с Константином Хабенским пригласили МХТ имени Чехова. Казань станет первым городом в гастрольном туре театра этой осенью. Причем мы договорились не только о проведении спектаклей — будут даны мастер-классы для молодежи, для тех, кто делает первые шаги на сцене», — сообщил градоначальник.

11 и 12 октября в театре им. Камала покажут «Сирано де Бержерак».

«Главные роли исполнит звездный состав труппы: Юрий Чурсин, Паулина Андреева, Игорь Золотовицкий и многие другие именитые артисты. На сцене Камаловского театра установят уникальные каркасные декорации», — рассказал начальник Управления культуры горисполкома Азат Абзалов.

А 16 и 17 октября казанские зрители смогут увидеть постановку «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена». Показы пройдут в театре оперы и балета им. Джалиля, поскольку в постановке задействованы мультимедийные и каркасные декорации, требующие масштабной сцены.

Студенты казанского театрального училища и института культуры старших курсов смогут пообщаться с Константином Хабенским и Игорем Золотовицким на мастер-классах 12 и 17 октября.