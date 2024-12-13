Знаменитый боец Джефф Монсон посетит соревнования в Сургутском районе ХМАО

Прославленный боец ММА Джефф Монсон посетит соревнования, которые пройдут в поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Он пригласил жителей и гостей муниципалитета посетить турнир по смешанным боевым единоборствам «Битва на Оби», сообщает Ugra-news.ru.

О своих планах атлет рассказал в видеоролике, размещенном в социальных сетях Управления спортивных сооружений администрации Сургутского района. Турнир пройдет 21 декабря в Центре спортивной подготовки «Атлант».

«Привет, друзья, это Джефф Монсон, я хочу увидеть вас в „Атланте“ Сургутского района на турнире „Битва на Оби 2024“. Приходите поддержать наших бойцов, приходите на этот турнир, я буду там. И я хочу видеть вас там тоже», — обратился боец на английском языке к местным любителям спорта.

В свою очередь «Вестник Сургутского района» замечает, что среди почетных гостей состязаний будет и олимпийский чемпион по боксу 2004 года, заместитель министра спорта Дагестана Гайдарбек Гайдарбеков.

Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Любителям спорта он запомнился поединками с братьями Федором и Александром Емельяненко, Магомедом Маликовым и некоторыми другими известными бойцами.

Спортсмен решил переехать в Россию в 2013 году. В 2018-м получил гражданство РФ, а год назад отказался от американского гражданства. Был членом Совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия». В 2023-м избрался в Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан. На выборах Президента России 2024 года входил в предвыборную команду Владимира Путина.