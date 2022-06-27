Знаменитый Балет народного танца Игоря Моисеева представил в Казани «Танцы народов мира»

В казанском театре оперы и балета прошли два вечера долгожданных концертов «Танцы народов мира» от Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Событие, из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, трижды меняло дату проведения: первоначально концерты планировались еще 28 и 29 июня прошлого года, затем были перенесены на 19 и 20 ноября, и вот, спустя год, наконец высокопрофессиональные танцоры смогли порадовать зрителей Казани своим отточенным мастерством. Поддержку коллективу в организации гастролей оказал Газпромбанк.

Концерт начал танцевальный этюд «Дорога к танцу»: на глубокой сцене ТАГТОиБ имени Мусы Джалиля с открытием занавеса перед зрителями предстал танцкласс — юноши и девушки у балетного станка и пианист, сопровождающий урок музыкой. Словно предисловием, таким образом введя зрителей в атмосферу мира балета, танцовщики затем представили казанцам всю палитру мастерства, которым они овладели у танцстанков ансамбля Игоря Моисеева.

В двух отделениях программа «Танцы народов мира» познакомила ценителей искусства Терпсихоры с белорусским танцем «Юрочка», адыгским «Тляпатет», «Татарочкой-черноморочкой», а также с венесуэльским, испанским, памирским и аргентинскими танцами. Танец «Татарочка-черноморочка» казанская публика приняла с особым вниманием и благодарностью, а изюминкой первого отделения стала хореографическая картина «Партизаны» — на сцене с алым задником в глубине сцены будто ожили персонажи фильма «Неуловимые мстители» и герои казацких рассказов.

Знаменитый танец ансамбля Игоря Моисеева «Яблочко», фрагмент флотской сюиты «День на корабле», открыл второе отделение, вызвав восторг зрителей. Стройные, подтянутые и ловкие моряки выплясывали вприсядку соло и вместе синхронно выкидывали па и махи на фоне Андреевского флага. Сюрпризом для зрителей стала нанайская народная игра «Борьба двух малышей» — комичная и умилительная зарисовка в исполнении единственного танцора — заслуженного артиста России Олега Чернасова. А завершал оба вечера русский танец «Лето» — 18 пар юношей и девушек кружились в вихре народного ликования солнцу и теплу.

Балет Игоря Моисеева — известнейший коллектив, первый в мире профессиональный ансамбль народного танца, созданный Игорем Моисеевым в 1937 году. Выдающийся балетмейстер ХХ столетия гармонично соединил технику классического танца с фольклором и так создал новый жанр, до того не выделявшийся в хореографическом искусстве, — жанр народно-сценического танца. Сам Моисеев называл этот жанр пластическим портретом народа, немой поэзией и зримой песней, хореографической летописью нации. Игоря Моисеева не стало в 2007 году, он прожил действительно долгую и плодотворную жизнь длинною в 101 год. А его ансамбль в этом году отмечает 85-летний юбилей.

«Хочется поздравить любимых „моисеевцев“ с 85-летием. И пожелать им процветания и завоевания сердец зрителей всего мира. Мы рады видеть праздник, который всегда с нами. Поздравляем еще раз и хотим пожелать им всего самого хорошего: успеха и блистательных гастролей», — сказала Елена Фалькова, представитель АО «Газпромбанк», оказавшего финансовую поддержку коллективу в гастролях.

Программу «Танцы народов мира» ансамбль Игоря Моисеева до Казани также представил в двух других городах Татарстана — в Набережных Челнах (22 июня) и в Альметьевске (23 июня), а уже 11 и 12 июля коллектив выступит в Светлогорске (город-курорт на берегу Балтийского моря в Калининградской области) с концертом «Моисеевцам — 85».