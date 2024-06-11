Знали, что умирает, и сбежали: экс-главу частной медорганизации судят за смерть пациента

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Глава медицинской организации с дипломом экономиста»

В Приволжском суде Казани со скрипом стартовал процесс по делу генерального директора частной медицинской компании в Казани Ирины Каримовой и фельдшера Ольги Кришталь. Обеих обвиняют в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека.

Процесс начался с выяснения личности подсудимых. 42-летняя уроженка Узбекистана Ирина Каримова зарегистрирована в Москве. Она – экс-глава частной медицинской организации с дипломом экономиста, на данный момент безработная. А 24-летняя Ольга Кришталь родилась в Луцке на Украине, получила среднее специальное образование по специальности фельдшера, потом прошла курсы переподготовки по специальности «скорая и неотложная помощь» в Новочебоксарске.

Сторона пострадавшая – семья Печниковых: Юлия Печникова – супруга погибшего 33-летнего Дениса Печникова, а также его родители.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Поняли, что ошиблись, и бросили умирать»

«Денис работал вахтовым методом. В июне 2022 года он был в отпуске дома, буквально через неделю должен был снова выезжать на работу, его должны были повысить в должности. В тот момент у него разболелся зуб. Денис с детства боялся врачей, поэтому, чтобы заглушить боль, он выпил. Ему в ближайшее время уже нужно было выезжать, поэтому он вызвал эту помощь. Его должны были прокапать от алкоголя», – рассказал отец погибшего.

По словам главы семьи, по вызову на дом к сыну прибыли медики, которые поставили ему капельницу, чтобы вывести из состояния алкогольного опьянения.

«Моему сыну нужна была только промывка желудка, и все, а врачи закапали его препаратами в лошадиных дозах. Они вообще не имели права это делать в квартире. Зачем в таком большом количестве их использовать? Потому что они брали дешевые препараты и выдавали их за дорогие. Прежде чем что-то делать, они должны были его обследовать, а процедуры делать после всего этого. У моего сына от такого количества медикаментов просто не выдержало и остановилось сердце», – дополнил он.

Мужчина уверен: фельдшер Кришталь и второй сотрудник медорганизации знали, что все может кончиться плачевно.

«Они открыли окно у него в комнате – видимо, в момент приема препаратов сыну стало плохо. Докапали медикаменты и потом зашли в соседнюю комнату к его жене Юле, она во время процедуры укладывала спать маленького ребенка. Ей сказали, чтобы к мужу она не заходила, якобы он спит, а как проснется, все будет хорошо, и взяли с нее оплату – около 11 тысяч рублей. Эти, если их так можно назвать, врачи забрали с собой договор, все упаковки от лекарств и поспешно убежали. Через несколько часов Юля обнаружила труп нашего сына и вызвала скорую, но было уже слишком поздно. Дениса можно было спасти, если бы скорую помощь вызвали сразу», – сказал мужчина.

Печников-старший уверен: сотрудники медицинской организации поняли, что Денис умирает, поэтому решили избежать наказания, поспешно ретировавшись.

По словам отца, после оплаты администратор, который был с Кришталь на вызове, отправил сдачу на карту Юле, только благодаря этому удалось возбудить уголовное дело.

«Если бы не этот банковский перевод, их бы могли даже не привлечь к ответственности. Нам сначала отказали в возбуждении уголовного дела, но мы обратились в прокуратуру и следственный комитет, низкий им поклон. Они нам очень помогли. Это дело было очень трудное. Мы будем добиваться запрета деятельности подобных организаций по всей России», – продолжил отец Дениса.

Денис Печников

Фото: © из семейного архива Печниковых

«Возьмите паузу, мы готовим юристов»

Как выяснил «Татар-информ», администратор, который был на вызове у Печникова вместе с Кришталь, проходит по делу свидетелем. В своих показаниях он рассказал, что вакансию увидел случайно и пришел на собеседование. На съемной квартире ему показали, как заполнять документы, и научили «продавать услуги». По образованию он инженер-эколог, но и его научили прокапывать пациентов.

«Мне показали часть моей работы, а именно – как заключать договор с пациентом или с родственником. Также я должен был войти в доверие к пациенту, предложить определенный ценник – получше и побольше объема, чтобы получить больше денежных средств от пациента. В договоре указывались данные пациента, по желанию клиента это могло быть анонимно. В данной организации работали четыре человека. Приходящих и уходящих администраторов и фельдшеров было много, они долго не задерживались», – говорится в документах.

Из показаний также выяснилось, что администратор большую часть времени обговаривал оплату с Юлией, женой Печникова, и курил на лестничной площадке. По его словам, что именно было в капельницах, он не знал.

«Через несколько часов после вызова в офис позвонила Юлия, она сообщила, что у Печникова трупные пятна, тогда Кришталь долго разговаривала с ней по телефону. Потом Юлия снова перезвонила и сообщила, что ее муж умер. Через какое-то время в офисе Кришталь еще одна женщина и два руководителя из главного офиса в Краснодаре начали общаться по видеозвонку. Один из руководителей сказал, чтобы они не переживали, не паниковали, и сказали пока не работать, взять небольшую паузу. Затем мы не работали две недели. Также на конференции руководство сообщило, что у них есть коллегия юристов, которые помогут в таких неприятных моментах», – рассказал администратор.

По его словам, все деньги организации, которые получали от клиентов, они переводили на счет главы местного подразделения организации.

«Денежные средства, которые поступали от пациентов, переводил на карту или счет одного из руководителей, об этом сказало руководство. Деньги я переводил на имя Ирины Каримовой. С ее же карты получал заработную плату два раза в месяц 1-го и 15-го числа каждого месяца. К закупке медикаментов отношения не имел. Кто их заказывал, не знаю. Помню, что один раз из аптеки забирал медикаменты и привез их в офис. На момент открытия клиники в Казани предполагалось, что работать будут несколько бригад. В итоге не смогли найти персонал», – сказал он.

Администратор, приезжая на вызов к клиенту, должен был представиться. Затем фельдшер производил сбор анамнеза, при этом состояние пациента, его давление, пульс проговаривались вслух, чтобы это фиксировалось на диктофонную запись. Затем клиенту предлагались медицинские услуги на выбор – разработанные и утвержденные Каримовой схемы лечения с заранее подобранными лекарственными препаратами и дозировкой.

По версии следствия, Кришталь по указанию Каримовой использовала препараты, противопоказанные пациенту с сердечно-сосудистой патологией, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения. Именно поэтому, считает следствие, Денис Печников скончался.

Родители Дениса уверены, что Каримова и Кришталь не были заинтересованы в лечении их сына. По их словам, частная организация выдавала дешевые лекарства за дорогие и цель их существования была лишь в том, чтобы побольше заработать.

Из материалов дела: Каримова и Кришталь, оказывая услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, действовали умышленно, группой лиц по предварительному сговору. Они осознавали противоправность своих действий и не предвидели возможность смерти Дениса Печникова, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должны были.

Если суд признает Каримову и Кришталь виновными, им грозит до шести лет лишения свободы.