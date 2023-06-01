«Знаковое событие в современной России»: «Флот РТ» получил первые речные суда

«Сегодня знаковое событие в современной России. Со времен Советского Союза это, наверное, первые корабли, которые мы сегодня запустим. И самое главное, что они произведены в нашей республике, в городе Зеленодольске на заводе имени Горького», – заявил Рустам Минниханов на церемонии передачи судов.

Он отметил, что современные корабли — это не те метеоры, которые выпускали раньше, а совершенно новые суда с улучшенными характеристиками.

«Качество жизни определяется транспортной доступностью, качеством транспортного обслуживания. Если мы многое сумели сделать в пассажирских перевозках с автобусами и электричками, то в части водного транспорта мы работали на тех судах, которые были», – отметил Раис Татарстана.

По его словам, в Татарстане планируется полное обновление речных судов. Минниханов также отметил важность того, что в республике есть учебное заведение, где готовят специалистов для речного флота.

После передачи судов Рустам Минниханов также вручил Благодарность Раиса Татарстана коллективу Зеленодольского завода имени Горького – за многолетний труд и вклад в развитие транспортного комплекса республики.

После вручения награды генеральный директор Зеленодольского завода имени Горького Александр Филиппов передал символический штурвал генеральному директору компании «Флот РТ» Роману Лизалину.

В конце церемонии Раиса Татарстана и присутствующих гостей пригласили осмотреть новый «Метеор» изнутри, а также прокатиться на нем по акватории Казанки.

«По-моему, скорость нового метеора осталась такой же, как и у предыдущих моделей, а вот комфортабельность очень сильно выросла: появились раскладные столики, как в самолетах, новые материалы, сиденья», – поделилась впечатлениями от поездки на новом «Метеоре» дочь Михаила Девятаева – Нелли Девятаева.

Напомним, что по инициативе судостроителей метеор назвали в честь Героя Советского Союза Михаила Девятаева – капитана первого построенного на Зеленодольском судостроительном заводе «Метеора».

После поездки Роман Лизалин рассказал о планах по использованию новых судов. Так, на первом этапе корабли будут совершать экскурсионные поездки, а со следующего года «Флот РТ» планирует начать социальные перевозки. «В планах у нас провести опытную эксплуатацию метеоров. Это не быстрый момент, судам требуется определенная обкатка, но до конца года мы должны это сделать, а также обучить экипажи кораблей», – поделился планами гендиректор «Флота РТ».

Александр Филиппов в свою очередь рассказал, что в отличие от скоростного «Метеора», который планируют использовать для экскурсий, теплоход А-217 будет эксплуатироваться в прибрежных зонах. По его словам, это судно идеально подходит для перевозки дачников и садоводов.

«Этот проект нужен именно для прибрежных пристаней, куда у нас любят ездить дачники с велосипедами, сумками, колясками, баулами и мешками», – сказал Филиппов.

Фотографии Михаила Захарова, «Татар-информ»