«Знакомство с историей»: в Казани проходит этнокультурный форум «Татарское наследие»

Молодежный этнокультурный форум «Татарское наследие» проходит с 8 по 12 декабря в рамках Школы лидера татарской молодежи. Организаторами события выступают Минмолодежи РТ, Федеральная национально-культурная автономия татар и Молодежный центр «Идель».

«Цели мероприятия: знакомство с историей, этническим, культурным и конфессиональным разнообразием татарского народа, с его значением и ролью в истории страны», — отмечают его организаторы.

На этнокультурный форум приглашены молодежные активисты федеральных и региональных национально-культурных автономий в возрасте от 18 до 35 лет. Для участников организованы выступления, лекции, круглые столы и мастер-классы по национальному ремеслу и творческие площадки, а также экскурсия по памятным и историческим местам Казани.

Участники форума получат навыки публичного выступления, обсудят вопросы по теме «Лидерство и футуризма. Кому принадлежит будущее?» и познакомятся с экспозициями декоративно-прикладного искусства.