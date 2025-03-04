«Знак уважения к героям»: в Альметьевске изготовили броши с Георгиевской лентой

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Память о Великой Победе объединяет поколения. В молодежно-подростковом клубе «Заря» города Альметьевска прошел мастер-класс по изготовлению брошей с Георгиевской лентой – символом мужества, стойкости и славных побед. К патриотической акции присоединились активисты «Движения первых».

Создать символ Победы своими руками – это не просто творчество, а проявление уважения к истории и ветеранам. В клубе «Заря» царит атмосфера единства и сосредоточенности: подростки увлеченно мастерят броши, понимая, насколько важно сохранять память о подвиге предков.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Георгиевская лента, тщательно сложенная в виде аккуратной броши, становится частью общей истории, связующей поколения. Ученица 24-й школы Полина Мальцева, активистка «Движения первых» и лидер по направлению патриотизма, делится своим опытом.

«Начинаем с заготовки – складываем квадратики особым образом, загибаем, и в результате получаются лепестки. Нужно сделать пять таких деталей, склеить их вместе – и вот уже готова брошь для георгиевской ленты. Это не просто украшение, а знак уважения к героям», – уверена Полина.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Процесс изготовления занимает всего полчаса, но значение таких изделий неоценимо. Каждый участник вкладывает в работу душу, осознавая, что их творчество – это дань памяти героям. Символическая брошь будет носиться с гордостью, напоминая о великом подвиге нашего народа.

«Воспитывать патриотизм важно с детства. Наши мастер-классы дают возможность подросткам глубже осознать смысл праздника Победы. Дети интересуются историей, задают вопросы, и мы рассказываем им о великих подвигах, о тех, кто сражался за Родину, и о тех, кто защищает ее сегодня. Мы говорим о ребятах, которые сейчас на СВО», – рассказала Лариса Попова, педагог клуба «Заря».

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Мастер-классы в «Заре» продолжатся вплоть до Дня Победы, вовлекая все больше ребят в создание символов памяти и уважения. Ведь пока жива память – жива и страна.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко