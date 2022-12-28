«Знак эпохи Covid-19»: стало известно, как будет выглядеть арт-объект в сквере медиков

В Казани выбрали лучший проект объемно-пространственной композиции «Эпоха борьбы с коронавирусом», которая появится в сквере Медицинских работников. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Лучшим стал проект арт-объекта «Под крылом», который предложил казанец Алексей Лазарев.

«Этот объект важен не только для самих медицинских работников, но и для всего социума в целом. Ведь в борьбе с Covid-19 отличились не только люди в белых халатах, но и все общество проявляло осознанность и делало все, чтобы поскорее пройти эту дистанцию борьбы с пандемией», – рассказал «Татар-информу» заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Фото: Институт развития города Казани

Замминистра добавил, что эту композицию медики расценивают, как знак эпохи пандемии. И она необходима, чтобы казанцы не забывали через какие испытания пришлось пройти всем жителям города и республики и какая роль в победе над пандемией была у медицинских работников.

«Мы благодарны руководству города Казани за то, что во вновь названном сквере Медицинских работников будет установлена эта стела, с нетерпением этого ждем и лишний раз общество сможет задуматься о роли друг друга в решении тех проблем, с которыми столкнулось и человечество в целом, и жители Казани в частности», – добавил Жаворонков.

Он выразил надежду, что для медиков этот сквер станет местом притяжения, куда они будут приходить со своими семьями и проводить время с пользой, а новый арт-объект будет напоминать о том времени, когда они совершили подвиг – столкнувшись с серьезными нагрузками, достойно выдержали все испытания.

В Институте развития Казани рассказали, что по конструкции композиция «Под крылом» представляет скульптуру из белого фибробетона с дополнительными гидрофобизирующими добавками.