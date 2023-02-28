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«Люди чести и долга»: в Нижнекамске вспомнили первого погибшего в СВО татарстанца
В национально-краеведческой библиотеке им.Кол Гали в Нижнекамске состоялся вечер памяти «Знайте, каким парнем он был...» из цикла мероприятий «Люди чести и долга». Он был посвящен Ильнуру Сибгатуллину, который год назад погиб в зоне СВО.
Мама Ильнура — Елизавета Ивановна, его учителя и одноклассники поделились воспоминаниями о том, каким он был. Рассказала Елизавета Ивановна и о его наградах, службе, о своих материнских переживаниях.
«Началась спецоперация, и мое материнское сердце предчувствовало... Я молилась и просила за своего сына. Ильнур меня успокаивал: говорил, мол, я останусь в части, ведь я уже возрастной, 30 лет как никак. Но я понимала, что он меня так успокаивал», — поделилась Елизавета Сибгатуллина.
Женщина с гордостью говорит о своем сыне, она уверена, что если бы не подвиг Ильнура, который открыл огонь по врагу, остальных его сослуживцев, оставшихся в живых, могли бы взять в плен.
Его одноклассница Эльвира рассказала, что в классе было шесть парней и 20 девушек. «Всегда светлый, улыбающийся», — поделилась девушка. Она вспомнила, как давала списать физику Ильнуру, никогда не отказывала, так как тот всегда был честен. «Ребята всегда внаглую просили списать, а Ильнур без всяких подколок. Он мне говорил: у меня будут другие задачи. Когда пришло известие о его гибели, в голове вертелось только одно: хоть бы не он, хоть бы не он, пусть это будет ошибка», — рассказала Эльвира.
Ильнур Сибгатуллин родился в семье военных 19 сентября 1991 года. До 2008 года он учился в нижнекамской гимназии №2. Затем поступил в Казанское высшее артиллерийское командное училище. Однако через два года молодой человек отчислился из учебного заведения по собственному желанию. В мае 2013 года Ильнур поступил на военную службу по контракту, после чего его направили в войсковую часть в Ульяновск.
Похоронили Ильнура Сибгатуллина на Аллее героев мусульманского кладбища в Нижнекамске 2 марта. 15 марта Указом Президента России Владимира Путина сержант был посмертно награжден Орденом мужества. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семье Ильнура Сибгатуллина.
Фотографии предоставлены Централизованной библиотечной системой Нижнекамска.
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