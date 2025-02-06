«Знай семь своих поколений»: конкурс «Наша семейная родословная» объявлен в Татарстане

Рустам хазрат Хайруллин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Конкурс «Наша семейная родословная» объявлен казанской мечетью «Гаиля» в Год защитника Отечества и 80-летия Победы. К участию в нем приглашаются все желающие жители Татарстана. Об этом сообщил сегодня имам-хатыб мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы каждый год проводим конкурс вместе с ЗАГСом и Госархивом. Наша мечеть называется "Гаиля" – "Семья", мы через конкурс хотим показать, что вы не одни в мире. У вас не два и не три, а много поколений. Посмотрите, сколько у вас бабушек, прабабушек, дедушек, прадедушек. Оказывается, они жили здесь, потом переехали сюда», – отметил спикер.

Конкурс проводится для формирования исторического самосознания у жителей региона, а в глобальном плане – для определения места татарской нации в истории через родословные. Конкурсанты в процессе создания родословного древа узнают много новой, полезной и ценной информации о своих предках.

«Конкурс приурочен к 80-летию Победы. Его участники расскажут о своих дедах – участниках Великой Отечественной войны, отцах, которые ныне защищают нашу Родину. Лучшие работы будут опубликованы, чтобы люди могли гордиться, знать о своих соотечественниках», – заметил Рустам хазрат Хайруллин.

Кроме того, по замыслу организаторов мероприятия, важно, что молодежь узнает о своем прошлом, сможет гордиться предками.

«У меня в памяти отчетливо сохранилось, когда вышел мальчик, класс третий, вынес древо на конкурс и с такой гордостью рассказывал: вот это мой дед, он был комбайнером, это мой прадед – он был тем-то. Он рассказывал с такой радостью, как будто видел прадедов и прапрадедов, представителей семи поколений. Он рассказывал и гордился своим родом», – привел пример Хайруллин.

Важно, чтобы каждый человек, независимо от вероисповедания и национальности, знал свои корни. Знание своей истории помогает наладить отношения со своими дальними родственниками, живущими сейчас.

«Зная семь своих поколений, мы можем узнать не только троюродных, но четырех-, пяти-, шести-, семиюродных братьях и сестрах. Очень часто говорят, что семья – это жена, муж и дети, но нет. Это и дети, и внуки, и правнуки», – подчеркнул имам-хатыб мечети «Гаиля».

Необходимо, чтобы люди во время составления семейной родословной тщательно проверяли всю информацию, получали ее только из компетентных источников, добавил священнослужитель.

«Большое желание, чтобы участники конкурса обращались в госорганы и проверяли правильность составления своего семейного древа. Часть документов хранится в ЗАГСе, а часть – в Госархиве», – уточнил Хайруллин.

Конкурс проходит с 6 февраля по 15 апреля 2025 года. Возраст участников не ограничен. В оргкомитет принимаются сочинения о роде, фотографии, справки об авторах собранного материала. Передать родословную можно на бумажном носителе по адресу: 420025, Казань, ул. Ж. Файзи, д. 2 или в электронном виде по почте: kitaphane.gailya@yandex.ru.

«В составе жюри – представители ЗАГСА, Госархива. Мы проверяем информацию и выносим свое решение», – пояснил Хайруллин.

Итоги конкурса будут подведены 27 апреля. Авторам-победителям будут вручены почетные грамоты и памятные подарки, все участники получат сертификаты. Лучшие работы будут опубликованы на страницах газет, также будет организована выставка в мечети. Кроме того, все материалы разместят на официальном сайте мечети.

Конкурс организован мечетью «Гаиля» при поддержке Духовного управления мусульман РТ, газеты «Мусульмане», Государственного комитета РТ по архивному делу, Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ, Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ, журнала «Гаилә һәм мәктәп» («Семья и школа»).