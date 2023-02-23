«Знаем, гордимся»: как живет родная деревня «двенадцатого джалиловца» Рахима Саттара

Рахим Саттар был в одном списке с арестованными в августе 1943 года членами подпольной антифашистской организации. Ему удалось спастись от гильотины, однако немногим позже его также постигла трагическая смерть. Ученые называют Рахима Саттара «двенадцатым джалиловцем», а на его малой родине в Башкортостане почитают как героя, его именем называют улицы и дети разучивают его стихи.

Деревня Түбән Хәҗәт – Нижнехозятово в Чишминском районе Башкортостана стала нашим последним пунктом в маршруте по «земле джалиловцев» – до этого мы побывали в деревнях, где на свет появились Салим Бухаров, Фуат Булатов, Гариф Шабаев.

Рахим Саттар (полное имя – Абдулрахим Сулейманович Абделсаттаров) родился 15 августа 1912 года в деревне Нижнехозятово в крестьянской семье. Его отец в свое время был приглашен жителями этого села из татарской деревни в качестве муллы (мусульманского священнослужителя). Рахим с детства любил литературу, писал стихи. Школу окончил в Уфе, уроки татарского языка, литературы брал у Наки Исанбета. В 1937 году с семьей переезжает в Казань, работает в газете «Кызыл яшьләр» («Татарстан яшьләре»), продолжает заниматься творчеством. В 1941 году ушел на фронт как десантник, участвовал в операциях в тылу врага. В 1942 году в ходе одной из таких операций попадает в плен и переправляется в лагерь Вустрау. Там он встречается с Абдуллой Алишем и становится одним из самых надежных членов организованной Мусой Джалилем и Гайнаном Курмашем антифашистской организации. Активно участвует в распространении антифашистских листовок в легионе «Идель-Урал». В августе 1943-го подпольная организация была раскрыта, джалиловцы арестованы, и в списке членов сопротивления присутствовала фамилия Рахима Саттара. Но на тот момент он уже не находится в лагере – в июне группа из пяти человек под его руководством получила задание перейти линию фронта и сообщить советскому командованию о создании подпольной организации в легионе «Идель-Урал». Группа сбегает из лагеря Едлино. Дальнейшая судьба Рахима Саттара неизвестна. Как удалось выяснить исследователю и писателю Шагинуру Мустафину, на территории Польши группа была выслежена врагом, спрятавшихся в стоге сена беглецов живьем сожгли из огнемета.

У Зиннура бабая во дворе – колодец. Очень приятно было с дороги напиться студеной колодезной воды, тем более в те дни стояла сильная жара Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В Нижнехозятово мы приехали в районе четырех часов дня. Остановились возле сельского клуба. Тут же мимо нас проехал мотоцикл, ревом мотора нарушив тишину маленькой деревни. Знакомство с жителями села начинаем с Зиннур бабая – его дом стоит по соседству с клубом, бабай в нем проживает один. Наш новый знакомый оказался самым старшим жителем села – из-за коронавируса ряды старожилов заметно поредели. Вот и сам 90-летний Зиннур бабай, в легкой летней шляпе, показался у ворот.

«Он был героем. Нам рассказывали, что был соратником Мусы Джалиля. Но здесь о нем никто особо не знает. Есть только фото в клубе, а еще какие-то записи о нем хранятся», – рассказывает Зиннур бабай после моего вопроса о Рахиме Саттаре.

Бабай почти век прожил в этой деревне и помнит, какой она была в те времена. «Тогда тут стояли совсем маленькие дома, крыши – из соломы. Сейчас уже лучше, деревня наша ничего. И люди здесь хорошие», – говорит он.

У Зиннура бабая во дворе – колодец. Очень приятно было с дороги напиться студеной колодезной воды, тем более в те дни стояла сильная жара (конец июля). Насладившись прохладой, поблагодарив хозяина, идем дальше знакомиться с родной деревней джалиловца.

Зиннур бабай смог подсказать место, где раньше стоял родовой дом Рахима Саттара Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Люди возвращаются»

Зиннур бабай смог подсказать место, где раньше стоял родовой дом Рахима Саттара. Пока садились в машину, чтобы отправиться туда, соседка вышла налить воды гусятам, гуляющим перед домом.

Минсылу апа Ахметова тоже довольна жизнью в деревне и односельчанами. «Деревня дружная. В этом году обновили забор на кладбище и мечеть строим, слава богу. Конечно, молодежи работы в деревне нет, ездят в райцентр. Школа тоже закрылась, детей в школу в другую деревню возит автобус», – говорит она.

Нельзя сказать, что в селе совсем не знают Рахима Саттара. Минсылу апа это подтвердила: «Знаем о нем и, конечно, гордимся» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Нельзя сказать, что в селе совсем не знают Рахима Саттара. Минсылу апа это подтвердила: «Знаем о нем и, конечно, гордимся».

На том месте, где когда-то стоял дом родителей героя и где прошло его детство, теперь уже живут другие люди. Каким-либо знаком это место, конечно, не отмечено. В родной деревне имя Рахима Саттара никак не увековечено – ни улицы, названной в его честь, ни бюста или мемориальной доски – ничего нет.

Акрам Туктаров все же заверил, что в будущем, возможно, улица имени Рахима Саттара появится Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Глава сельского поселения Акрам Туктаров все же заверил, что в будущем, возможно, улица имени Рахима Саттара появится. По его словам, деревня, несмотря на общие демографические проблемы, развивается.

«Сейчас у нас в деревне проживает более 200 человек. Детей мало, но люди стали возвращаться, а раньше уезжали. И фермеры у нас есть», – говорит он. Значит, есть вероятность появления в деревне новой улицы.

А вот в районном центре улица Рахима Саттара уже есть. Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Вот если бы и асфальт положили…»

А вот в районном центре улица Рахима Саттара уже есть. В местном историко-краеведческом музее биографии и подвигу героя отведена отдельная экспозиция. Достойных имен в музее встречается много, каждым из них по праву можно гордиться, а жители Чишмов смогли добиться, чтобы одной из улиц было присвоено имя Рахима Саттара.

Эта улица расположена в относительно новом микрорайоне поселка, который в народе неофициально называют «Поле чудес».

Радик Ахмадиев: «Это первая застройка после советских лет, появилась в 90-е годы. Дома выросли очень быстро, словно по взмаху волшебной палочки» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Это первая застройка после советских лет, появилась в 90-е годы. Дома выросли очень быстро, словно по взмаху волшебной палочки. Поэтому люди и окрестили “Полем чудес”. Считается престижным местом», – пояснил директор музея Радик Ахмадиев.

На август, близ дня рождения Рахима Саттара, была запланирована установка информационных стендов с фотографией Рахима Саттара в начале и конце улицы. Стенды установили, торжественно открыли. Памятные фото можно увидеть на сайте музея. Примечательно, что имя Рахима Саттара носит большая улица, в котором около двух десятков домов. Только один недостаток – дорога до сих пор не доделана. Асфальт проложен лишь до половины улицы, дальше – щебенка.

На август, близ дня рождения Рахима Саттара, была запланирована установка информационных стендов с фотографией Рахима Саттара в начале и конце улицы Фото: с сайта музея Чишминского района

Мы постучались в один из домов. Ворота открыла хозяйка. Аккуратный, чистый двор, много зелени.

«Мы переехали на эту улицу 22 года назад. Тогда она уже назвалась именем Рахима Саттара. Мы знаем его как героя. Гордимся. Конечно, им-то гордимся, а хорошо было бы, если бы на улицу, названную именем героя, еще и асфальт положили. Сделали только наполовину, мы сами, жители, шесть машин щебенки постелили», – поделилась Финэ Кинзегулова.

Финэ Кинзегулова: «Мы переехали на эту улицу 22 года назад. Тогда она уже назвалась именем Рахима Саттара» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Вопросы, касающиеся названия улицы и возможности улучшить качество дороги, нам удалось задать позже заместителю главы Чишминского района.

«Восхищен силой его духа»

В районный центр мы планировали приехать чуть раньше, однако по некоторым причинам сделать это не удалось. В музее для нас готовили небольшое мероприятие, позвали детей, чтобы они прочитали стихи Рахима Саттара. На втором этаже был подготовлен зал, стояли ряды стульев – очень жаль, что обстоятельства не позволили провести эту встречу.

Директор и сотрудники музея ознакомили нас с экспозицией Рахима Саттара. В музее работала выставка, посвященная 110-летию героя и поэта.

Директор и сотрудники музея ознакомили нас с экспозицией Рахима Саттара. В музее работала выставка, посвященная 110-летию героя и поэта Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Как рассказал Радик Ахмадиев, выставка организована при поддержке Национального музея Республики Татарстан. Различные мероприятия, конкурсы проводились и к 100-летию героя.

«Дети разучили его стихи. Жители Чишминского района его знают, относятся с уважением. Памятные мероприятия также проходят в деревнях нашего района. Сейчас сложно найти информацию о тех, кто погиб на войне. Но мы собираем все, что удается добыть», – говорит директор музея.

«Меня восхищает сила духа, которой обладал Рахим Саттар. Даже после того, как родители были репрессированы, он не утратил чувства патриотизма к своей Родине. Не был предателем. Думал о своей стране, народе. Мы стремимся донести до детей эту мысль, ставим его в пример», – сказал Радик Ахмадиев.

Как рассказал Радик Ахмадиев, выставка организована при поддержке Национального музея Республики Татарстан Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Планируем назвать его именем улицу в селе Кара-Якупово»

Наша поездка в поселок Чишмы завершилась ужином с участием заместителя главы района Ильдара Асадуллина. После встречи мы выехали в Казань.

Представитель районных властей выразил надежду, что дорога на улице Рахима Саттара будет приведена в порядок. По словам Ильдара Асадуллина, решение вопроса зависит не только от районного бюджета. Что касается улицы Рахима Саттара, то она может появиться и в другой деревне.

«В его родном селе Нижнехозятово расширение пока не ожидается. А переименовать какую-то уже существующую улицу мы считаем неправильным, потому что жителям придется трудно, надо будет менять документы. Такая же ситуация в родной деревне отца Рахима Саттара Новоабдуллино. Эта деревня относится к Караякуповскому сельскому поселению, мы сейчас рассматриваем вариант назвать именем Рахима Саттара улицу в Кара-Якупово», – пояснил заместитель главы района.

Ильдар Асадуллин: «В его родном селе Нижнехозятово расширение пока не ожидается. А переименовать какую-то уже существующую улицу мы считаем неправильным» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Мы увидели в Чишминском районе бережное отношение к памяти своего героя. Особенно заметно это после посещения Мелеуза, где об уроженце этого города (тогда еще села) Фуате Булатове не удалось найти ни единого упоминания. В Чишминском районе достоин внимания тот факт, что мероприятия по увековечению имени героя делаются на районном уровне, несмотря на то, что он родился в деревне.

Улица Рахима Саттара имеется и в Казани. В 2022 году в Казани и Чишминском районе Башкортостана проходили разные мероприятия, посвященные памяти поэта и героя. «Двенадцатым джалиловцем» его в свое время назвал известный следопыт и писатель Шагинур Мустафин. Сегодня ученые также согласны с этим мнением.

Об этом на Всероссийской научно-практической конференции «Джалиловские чтения-2022» говорила также профессор кафедры татарской литературы КФУ, литературовед Нурфия Юсупова.

«Когда в августе 1943 года подпольная организация была раскрыта и джалиловцы арестованы, в их списке также значился Рахим Саттар. Поэтому Шагинур Мустафин прав, называя его “двенадцатым джалиловцем”. Но Рахим Саттар к моменту ареста был уже не в лагере, успел оттуда сбежать, и его судьба остается неизвестной», – рассказала профессор.

Ранее в Казани был представлен документальный фильм, авторы которого через визуальные и звуковые образы попытались рассказать о высоком духе поэта и героя Рахима Саттара. Режиссер – Дидар Оразов, фильм снят при участии внучки поэта, заместителя генерального директора Национального музея РТ Лилии Саттаровой.

Автор: Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского