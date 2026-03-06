«Значительный удар по престижу клуба» - Семин о разгроме «Спартака» в Кубке России

Фото: spartak.com

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «Чемпионатом» прокомментировал разгромное поражение «Спартака» в первом матче ½ финала Кубка России от московского «Динамо».

«Красно-белые» уступили своему сопернику со счетом 2:5.

«Наверное, ещё рано делать выводы по новому главному тренеру. Отреагировать на поражение в игре с «Динамо» должен спортивный директор — он же собирал многих игроков, а также приглашал тренера. Это значительный удар по престижу клуба», — сказал Сёмин.

Главным тренером «Спартака» на данный момент является Хуан Карседо.