«Значительный удар по престижу клуба» - Семин о разгроме «Спартака» в Кубке России
Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «Чемпионатом» прокомментировал разгромное поражение «Спартака» в первом матче ½ финала Кубка России от московского «Динамо».
«Красно-белые» уступили своему сопернику со счетом 2:5.
«Наверное, ещё рано делать выводы по новому главному тренеру. Отреагировать на поражение в игре с «Динамо» должен спортивный директор — он же собирал многих игроков, а также приглашал тренера. Это значительный удар по престижу клуба», — сказал Сёмин.
Главным тренером «Спартака» на данный момент является Хуан Карседо.