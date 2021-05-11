Значительные площади гибели озимых культур зафиксированы в восьми районах Татарстана. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Провели повторную ревизию состояния озимых культур. В неудовлетворительном состоянии находятся чуть более 10%. Наибольшие площади гибели озимых культур в Мамадышском — 50%, Дрожжановском — 36%, Кайбицком и Апастовском — по 24%, Кукморском, Балтасинском, Черемшанском — по 23%, Пестречинском — 21%», — рассказал глава Минсельхозпрода.

При этом он подчеркнул, что неплохо перезимовали озимые в Чистопольском, Муслюмовском, Алексеевском, Мензелинском, Арском, Сармановском районах, где гибель озимых составляет менее 5%.

«Сегодня площади, где произошла гибель озимых, пересеваются качественными семенами яровых культур — яровой пшеницы, ячменя. На данных площадях надеемся получить достойный урожай. На площадях с перезимовавшими озимыми приступили к защитным мероприятиям — обработке против сорняков, вредителей и болезней, совмещая листовыми подкормками», — отметил министр.

По словам Зяббарова, страхование — основной инструмент защиты от неблагоприятных погодных условий, оно особенно актуально для регионов рискованного земледелия, к числу которых относится республика. В Татарстане работают пять страховых компаний.

Глава Минсельхозпрода уточнил, что размер застрахованных площадей озимых культур под урожай 2021 года составляет 88 тыс. га — это 16%. «Многие сельхозформирования понимают важность страхования посевов. В целом под урожай текущего года будет застраховано около 10% посевов, — заметил он. — К примеру, по убыткам 2019 года „Красный Восток“ получил страховое возмещение в сумме 120 млн рублей».

В Татарстане с осени прошлого года озимые культуры были посеяны на площади 552 тыс. га, в том числе озимая пшеница — на 432 тыс. га, озимая рожь — на 111 тыс. га.