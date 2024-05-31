«Значительно сократит расходы»: на подстанции 500 Киндери установили солнечные панели

Фото предоставлено АО «Сетевая компания»

На казанской электрической подстанции 500 Киндери, которая находится в ведении АО «Сетевая компания», установили 103 панели мощностью 500 Вт каждая для обеспечения собственных нужд объекта. По словам главного инженера электроподстанции Ильназа Сиразева, это пилотный проект для энергетиков Татарстана.

«Тема альтернативных источников электроэнергии в настоящее время очень популярна, и после обсуждения и изучения вопроса мы решили использовать солнечные панели как источник энергии для собственных нужд подстанции», — пояснил Сиразев.

«Объемы потребления на собственные нужды несоизмеримы, потому что подстанция, на которой я работаю, большая, мощные автотрансформаторы, требуется сезонный обогрев и охлаждение оборудования и зданий, множество систем обеспечения работоспособности подстанции — всё это потребители собственных нужд. Конечно же, полностью компенсировать потребление на собственные нужды не получится, но, применяя наш опыт на более „мелких“ подстанциях, можно значительно сократить расходы», — рассказал Сиразев.

Отметим, что срок службы солнечной электростанции по прогнозам составляет 25 лет и сами панели почти не нуждаются в техническом обслуживании. То есть имеется существенная выгода на длинной дистанции.

Кроме того, главный инженер подстанции подчеркнул, что это пилотный проект, поэтому стоимость довольно высока. Он выразил уверенность, что при развитии этого направления и увеличении спроса на данные решения на российском рынке появятся новые производители и технологии изготовления панелей, цены на солнечные панели ожидаемо станут ниже, из-за чего экономическая привлекательность таких решений возрастет.

По словам Сиразева, показатели работы солнечной электростанции можно отслеживать на специальном мобильном приложении, установленном у сотрудников подстанции, однако в планах интегрировать все показатели работы и возникающие неисправности электростанции в общую систему автоматизации управления, чтобы оперативный персонал мог вести непрерывный мониторинг показателей работы солнечной электростанции.

«Пока всё в тестовом режиме, только у нас на телефонах. Но в дальнейшем внедрим систему мониторинга в нашу сеть. Также появится возможность визуализировать экономический результат внедрения системы в режиме онлайн», — добавил собеседник агентства.

Стоит заметить, что в системе мониторинга можно увидеть, сколько выработано электроэнергии в течение дня, месяца, года, когда была пиковая производительность, а также сколько удалось сэкономить на этой выработке электроэнергии.

Фотографии предоставлены АО «Сетевая компания».