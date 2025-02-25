«Значит, я патриот своей страны». Вяльбе о санкциях от Канады

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Президент Федерации лыжных гонок России Еленая Вяльбе прокомментировала свое попадание в санкционный список Канады.

По ее словам, она была в Канаде только один раз, на чемпионате мира.

«Раз внесли в санкционный список, значит, я патриот своей страны», – передает слова Вяльбе РИА Новости Спорт.

Напомним, ранее под санкции Канады попали 76 человек и организаций из России. В их числе Михаил Дегятрев, Владислав Третьяк, Алина Кабаева и Никита Нагорный.

С 1 по 9 марта в Казани пройдет Чемпионат России по лыжным гонкам. Соревнования примет поселок Мирный.