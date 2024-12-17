Значение саммита БРИКС и национальный колорит обсудят в новом выпуске Tatarstan Today

В эфир выйдет выйдет новый выпуск передачи «Тatarstan Today. Открытый миру» телеведущей Дины Газалиевой.

Гости программы — медиаэксперты и известные чиновники — ответят на вопросы, посвященные международному саммиту БРИКС в Казани. Расскажут, почему казанский саммит обязательно войдет в историю, о политике, о дружбе и взаимоуважении, которые продемонстрировали его участники, о фэшн-форуме стран объединения в Москве. Эксперты также объяснят, чем же так притягивает людей по всему миру национальный колорит и чем обусловлен рост его популярности.

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделится мнением о роли Татарстана в международной повестке России.

Увидеть передачу можно 21 декабря в 19:00 и 23 декабря в 22:10 на «ТНВ», а также 25 декабря в 18.30 и 22.30 на «Татарстан 24».