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Значение саммита БРИКС и национальный колорит обсудят в новом выпуске Tatarstan Today
В эфир выйдет выйдет новый выпуск передачи «Тatarstan Today. Открытый миру» телеведущей Дины Газалиевой.
Гости программы — медиаэксперты и известные чиновники — ответят на вопросы, посвященные международному саммиту БРИКС в Казани. Расскажут, почему казанский саммит обязательно войдет в историю, о политике, о дружбе и взаимоуважении, которые продемонстрировали его участники, о фэшн-форуме стран объединения в Москве. Эксперты также объяснят, чем же так притягивает людей по всему миру национальный колорит и чем обусловлен рост его популярности.
Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделится мнением о роли Татарстана в международной повестке России.
Увидеть передачу можно 21 декабря в 19:00 и 23 декабря в 22:10 на «ТНВ», а также 25 декабря в 18.30 и 22.30 на «Татарстан 24».
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