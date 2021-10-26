ЗМК и «Альпина Паблишер» выпустили книгу для самых маленьких

Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат совместно с федеральным издательством «Альпина Паблишер» выпустил детскую книгу под названием «Обними меня». Ее автор — писатель Анастасия Маркелова.

Главные герои сказки — слониха Обнимама и слоненок Обнимашка — как будто сошли с упаковок популярной детской продукции производства ЗМК. Но история, которая с ними случилась, актуальна для многих детей и родителей. Она поможет подготовить ребёнка к детскому саду и покажет, что даже с обидчиком можно подружиться, если проявить доброту и терпение.

«Книга „Обними меня“ — это терапевтическая сказка для малышей и дошкольников, помогает расслабиться и успокоиться перед сном, — рассказала главный редактор издательства Альпина Дети Лана Богомаз. — На примере поучительной истории малыш научится правильно реагировать на агрессию, ценить родительскую поддержку и строить дружеские отношения».

Трогательный сюжет о том, что случилось со слоненком Обнимашкой в детском саду саванны, многочисленные яркие иллюстрации Елены Смешливой, игра-лабиринт для малышей и гид по молочным продуктам для родителей, а также изображение следов различных животных на внутренней обложке книги, — все это позволяет получать удовольствие от прочтения книги и маленьким, и взрослым.

«Нам очень приятно, что теперь слоны Обнимама и Обнимашка живут не только на упаковках нашего детского бренда, и у малышей появилась возможность познакомиться с ними получше, — отметил генеральный директор АО „ЗМК“ Ауфар Галиев. — Благодаря сотрудничеству с детским подразделением издательства „Альпина Паблишер“ мы смогли порадовать наших малышей не только вкусной детской продукцией, но и пищей духовной».

Тираж книги — 3500 экземпляров. Она уже поступила в продажу в такие крупные сети книжных магазинов России, как «Читай-город», «Буквоед», «Библио-Глобус», «Санкт-Петербургский дом книги» и др. Твердая обложка и квадратный формат делает книгу очень удобной для чтения с малышами. Издание также уже представлено в таких маркетплейсах, как Ozon и Wildberries. В ближайшее время ожидается выход аудиокниги «Обними меня».

Справка:

Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат – единственное предприятие в Татарстане, которое производит детское молочное питание для детей с первых дней жизни. В январе 2021 года бренду детского питания АО «ЗМК» «Обнимама» исполнилось три года. За это время детская продукция ЗМК продемонстрировала устойчивый рост продаж, заслужила лояльность и любовь детей и родителей. В течение трех лет для детей России и Татарстана комбинат произвел более 223 млн упаковок продукции со слоненком Обнимашкой и его мамой Обнимамой на этикетке. Сейчас, под брендом «Обнимама» производятся детские смеси «Адамилк-1»* и «Адамилк-2»**, молоко, обогащенное витаминами, кефир, «Наринэ», творог с разными вкусами и биойогурты.

«Альпина Паблишер» – одно из крупнейших российских издательств, оно было основано в 1998 году. Выпускает книги прикладной направленности: по бизнесу и экономике, гуманитарным и естественным наукам, личной эффективности, творчеству и воспитанию детей. Издательство предлагает читателям детские книги, которые пробуждают любопытство, помогают найти свое призвание, развивают важные навыки и просто позволяют родителям проводить больше времени вместе с ребенком.

Анастасия Маркелова – писатель, поэт, переводчик с английского и немецкого языков, руководитель направления художественной литературы в издательстве «Альпина». Больше 15 лет выпускает книги и создает тексты.Больше 40 книг перевела с английского и немецкого языков, ее переводы удостоены нескольких премий. Много пишет для детей, по сказкам Анастасии поставлено несколько спектаклей.

*Грудное вскармливание – естественное и наилучшее питание для ребенка раннего возраста! Но когда грудное вскармливание невозможно, маме помогут адаптированные смеси Адамилк-1 и Адамилк-2. Они стерильны и приближены к женскому молоку по белковому, жировому, углеводному, витаминному и минеральному составу!

**Перед применением смеси проконсультируйтесь со специалистом.

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