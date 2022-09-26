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Ру Тат
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Общество
26 сентября 2022  09:19

«Злые русские хакеры» выложили в сеть данные 1,5 тыс. украинских разведчиков

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Российская хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») выложила данные о более чем 1,5 тысячи сотрудников службы внешней разведки (СВР) Украины. Частично данные касаются украинских агентов в посольствах европейских стран и американских представительствах. Из опубликованных данных следует, что украинские разведчики работают под прикрытием посольств более чем в 20 странах.

Помимо этого, хакеры также опубликовали на сайте «Немезида» данные украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, и свыше 40 мест базирования подразделений СВР Украины, в том числе одно законспирированное учебное заведение, сообщает РИА Новости.

Напомним, на днях сообщалось, что украинские хакеры атаковали платежную систему «Мир» и ее оператора Национальную систему платежных карт (НСПК).   

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