«Злые русские хакеры» выложили в сеть данные 1,5 тыс. украинских разведчиков

Российская хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») выложила данные о более чем 1,5 тысячи сотрудников службы внешней разведки (СВР) Украины. Частично данные касаются украинских агентов в посольствах европейских стран и американских представительствах. Из опубликованных данных следует, что украинские разведчики работают под прикрытием посольств более чем в 20 странах.

Помимо этого, хакеры также опубликовали на сайте «Немезида» данные украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, и свыше 40 мест базирования подразделений СВР Украины, в том числе одно законспирированное учебное заведение, сообщает РИА Новости.

Напомним, на днях сообщалось, что украинские хакеры атаковали платежную систему «Мир» и ее оператора Национальную систему платежных карт (НСПК).