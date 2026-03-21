Злоумышленники изучают историю покупок россиян, чтобы обмануть их

Аферисты взламывают учётные записи граждан на маркетплейсах и специализированных интернет-площадках, изучают историю покупок, а затем под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по выгодной цене и в итоге похищают деньги. Об этом РИА Новости сообщили в «МТС Защитник».

По данным аналитиков, злоумышленники получают доступ к аккаунтам пользователей на торговых или профильных площадках. Изучив историю просмотров и покупок, они звонят потенциальной жертве, представляясь частным продавцом или сотрудником небольшого магазина, и предлагают именно тот товар, который пользователь недавно искал, но по цене значительно ниже рыночной. Затем аферисты присылают ссылку для предоплаты, которая ведёт на фишинговый сайт.

Специалисты отмечают, что схема опасна своим персонализированным характером: человеку звонят не с абстрактным предложением, а с товаром, который он сам недавно искал. Это снимает барьер недоверия, жертва теряет бдительность и думает, что ей повезло найти нужную вещь по доступной цене.

В компании подчеркнули, что настоящие продавцы на маркетплейсах или из небольших компаний не рассказывают о выгодных предложениях по телефону и не присылают ссылки для оплаты вне официальных площадок. Эксперты советуют совершать любые подобные сделки только внутри проверенных торговых площадок, не переходя на внешние ресурсы. При возникновении подозрительной ситуации не следует передавать личную информацию, переходить по ссылкам и продолжать диалог, а информацию о товаре и продавце стоит перепроверить через официальные источники.