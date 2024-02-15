«Злободневно, чудесные-смешные»: в Елабуге завершилась выставка карикатуристов «Чаяна»

Фото: предоставлено журналом «Чаян»

В Елабуге, в Музее современного этноискусства, почти месяц проработала выставка художников-карикатуристов журнала сатиры и юмора «Чаян» «Смех сквозь годы». Экспозиция стала заметным событием в культурной жизни города и вызвала большой интерес как елабужан, так и гостей города.

Так, Наталья Колесова из города Пенза отметила мастерство авторов: «Какие чудесные-смешные и в то же время серьезные карикатуры художников "Чаяна"! Молодцы – "ловят" ситуации в России и в мире на лету. Спасибо за выставку!».

Жительница Самары по имени Надежда назвала карикатуристов настоящими мастерами своего дела: «Умеют увидеть все самое необычное, злободневное, смешное и открыть это окружающим».

Посетившие выставку челнинцы признались, что давно не видели таких правдоподобных сюжетов. «Особенно насмешила карикатура с мужчиной, пробирающимся сквозь сугробы при помощи трактора. Очень злободневно. Спасибо, что радуете нас такими выставками», – сказали гости.

Еще одна жительница Челнов по имени Оксана отметила талант авторов и актуальность их работ. «Очень впечатлила выставка. С интересом рассматривала каждую работу художников-карикатуристов. Желаю процветания журналу “Чаян”. Это история нашей республики».