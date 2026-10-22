Жлоба: «У «Металлурга» широкий список кандидатов на пост главного тренера»

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Директор «Металлурга» Алексей Жлоба прокомментировал поиск нового главного тренера команды.

18 октября клуб объявил о расторжении контракта с Андреем Разиным по соглашению сторон, и в тот же день специалист возглавил СКА.

«Официально все объявим в ближайшее время. Пока эти вопросы не комментирую: сначала надо сделать, а потом уже комментировать. Говорить заранее не стоит — есть слишком много форс-мажорных обстоятельств, которые могут повлиять. Список кандидатов у нас широкий: это и североамериканские тренеры, и наши российские, и те россияне, которые работали или работают за океаном. Но всему своё время, решение будет», — приводит слова Жлобы «Матч ТВ».