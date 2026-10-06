Жлоба: «Разногласия Разина с игроками начали влиять на рабочий климат в команде»
Директор «Металлурга» Алексей Жлоба прокомментировал решение руководства отстранить главного тренера Андрея Разина от работы с командой. Он подтвердил наличие конфликта внутри коллектива, отметив, что клуб не намерен это скрывать.
«Внутрикомандная ситуация действительно обсуждается, мы не собираемся это скрывать. Между главным тренером и игроками возникли разногласия как по игровым вопросам, так и по характеру взаимодействия. Это нормальная практика профессионального спорта: тренер имеет право определять требования к игрокам, игроки вправе выражать свою позицию. Проблема возникла тогда, когда эти разногласия перестали решаться внутри команды и начали влиять на рабочий климат. Клуб принял это во внимание и вмешался», — цитирует Жлобу пресс-служба «Металлурга».
Напомним, что Разин был отстранён от работы с командой. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьёв. Несмотря на кадровые изменения, «Металлург» продолжает лидировать в Восточной конференции.