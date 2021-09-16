ЖКХ, социалка, благоустройство: «Единая Россия» собрала 6 тыс. наказов татарстанцев

Татарстанское региональное отделение политической партии «Единая Россия» собрало около 6 тыс. наказов от жителей республики в ходе работы мобильных общественных приемных и онлайн-платформы «Мой депутат». Об этом сообщил сегодня замсекретаря ТРО «Единая Россия», зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

«Мы успешно завершили этот предвыборный проект. Шесть автобусов полтора месяца колесили по всем районам республики. За это время было проведено более 600 остановок, где принимались наказы и предложения наших избирателей. Активное участие в работе мобильных приемных принимали кандидаты федерального списка», — сказал он.

Для сбора наказов, обращений и насущных вопросов жителей республики региональное отделение «Единой России» организовало работы мобильных общественных приемных и онлайн-платформу «Мой депутат». Мобильные приемные, курсирующие по всем районам республики, собрали 4,5 тысячи наказов, предложений и актуальных вопросов от татарстанцев. Автобусы работали во дворах многоквартирных домов, селах и районных центрах.

«Как никогда в этот раз люди очень активно вносили свои предложения и давали наказы. Основная масса из них касается вопросов ЖКХ, благоустройства и оказания социальной помощи. Большое количество вопросов — около тысячи поступило и в рамках проекта „Мой депутат“, который был запущен с 2019 года», — отметил Камалтынов.

С помощью онлайн-платформы «Мой депутат» каждый татарстанец может оставить наказ партии через сайт мойдепутат.онлайн, позвонив по телефону 8-800-201-16-00. Также жители региона могут оставить оператору свой номер для обратного звонка либо написать в WhatsApp.

«Более чем с тремя тысячами избирателей наши кандидаты по телефону пообщались лично. Будет разбор предложений и наказов, подготовка предложений в Правительство. Мы надеемся, что будет принято решение, как и в предыдущие избирательные кампании, когда Правительство по поручению Президента РТ готовило дорожную карту по их реализации», — подчеркнул спикер.

В этом году систему сбора обращений «Единая Россия» дополнила Телеграм-ботом «Мой депутат». Через мессенджер татарстанцы оставляли обращения и наказы в адрес партии и депутатов. Кроме того, кандидаты-одномандатники от партии также запускали свои мобильные приемные, куда подано большое число наказов. Наиболее актуальные и значимые проблемы, о которых заявили татарстанцы, включены в народную программу «Единой России».

«Благодаря работе мобильных приемных и проекта „Мой депутат“ мы выполнили установку лидера партийного списка от „Единой России“ Рустама Минниханова, который четко сказал, что вся наша партийная избирательная кампания должна быть ориентирована на непосредственную, живую работу с избирателями», — заключил Камалтынов.

Отметим, что темы дорог и ЖКХ составляют большинство или 26% от общего числа наказов татарстанцев. Почти 14% всех обращений касаются социальной политики, еще 10% относится к категории «Благоустройство».