ЖКХ, семья, образование: участники праймериз «Единой России» назвали приоритеты в работе

Шесть кандидатов в депутаты для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на выборы в Госдуму Федерального Собрания VIII созыва рассказали о своих программных намерениях жителям Ново-Савиновского района Казани. Встреча участников предварительного голосования с горожанами прошла в здании АО «Татэлектромонтаж».

Наталья Рыбакова

«Еще в студенческие годы я поняла, что молодежная политика – то самое направление, куда готова вкладываться. Сегодня являюсь директором молодежного центра «Сэлэт». Мы занимаемся поиском, выявлением и сопровождением одаренных детей, организовываем их дополнительное образование, оздоровление и летний отдых. Молодежь и дети – то направление, которым я занимаюсь ежедневно. Считаю, что важно вкладываться в работу с талантами», – сообщила директор молодежного центра «Сэлэт» Айгуль Габдрахманова.

Спикер отметила, что «важно уделять внимание талантливой молодежи и институту наставничества». Стоит отметить, что Айгуль Габдрахманова – новичок в политике, впервые участвует в предварительном голосовании.

«За каждый этап своей жизни могу отчитаться конкретными программами, проектами и учреждениями. Сегодня я – депутат Госсовета РТ, депутат на общественных началах. Важными считаю вопросы семейной политики. Каждая семья должна иметь крышу над головой, качественные и доступные услуги ЖКХ и здравоохранения. Особой заботы, безусловно, требуют дети и люди старшего поколения», – отметила в своем выступлении заместитель Председателя Госсовета РТ, исполнительный директор республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Татьяна Ларионова.

Наталья Рыбакова

Она добавила, что в свое время работала учителем, и поэтому «знает цену достойному образованию». Многие школы нуждаются в ремонте, материальном обеспечении, создании системы безопасности. Ларионова отметила, что «опыт создания фондом „Возрождение“ сети полилингвальных комплексов убеждает, что нужны новые подходы, чтобы сделать школы мощной средой для развития каждого ученика, а не местом, где дети получают порцию стресса».

«Я прошел трудовой путь от рядового сантехника до руководителя предприятия ЖКХ Казани. 19 лет активно участвую в развитии Ново-Савиновского района, с 2002 года – член партии „Единая Россия“. Для себя первоочередной целью ставлю улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, повышение уровня комфорта проживания людей», – сказал в своем выступлении депутат Госсовета РТ, гендиректор УК «Уютный дом» Марат Нуриев.

Также перед собравшимися выступили депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов, преподаватель информатики Казанского энергетического колледжа Раиль Шамсутдинов и общественный деятель Миляуша Хисматуллина.

«Предварительное голосование партия „Единая Россия“ проводит начиная с 2007 года. В этом году оно открытое, его участниками могут стать все жители Татарстана, достигшие 18-летия. Все кандидаты представлены на официальном сайте партии. Жители республики в период с 24 по 30 мая смогут принять участие в электронном предголосовании», – сообщила модератор встречи – член республиканского оргкомитета по проведению предварительного голосования, депутат Госсовета РТ Ольга Воронова.

Для участия в предварительном голосовании необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг РФ. На открытых участках голосование пройдет 30 мая, всего в Казани в этом день будет работать 84 участка. Выборы депутатов Госдумы Федерального собрания РФ состоятся 19 сентября 2021 года.

Наталья Рыбакова

Стоит отметить, что «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. Поэтому подобные встречи сейчас проходят во всех районах республики. Участники предварительного голосования проводят самопрезентацию, рассказывают о своих программных намерениях, обсуждают с жителями актуальные вопросы и проблемы районов, реализацию программ «Наш двор» и развития общественных пространств, рассказывают о голосовании за объекты благоустройства, которое проходит с 26 апреля по 30 мая.