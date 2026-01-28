Права участников СВО и их семей: Сабурская назвала вопросы, волнующие татарстанцев

За прошлый год в аппарат Уполномоченного по правам человека в РТ поступило 8 401 обращение. Об этом сообщила сегодня Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская на расширенном итоговом заседании в Казани.

«В прошлом году мною проведено 52 личных приема граждан, в ходе которых обратились 523 человека», – рассказала она.

К наиболее актуальными темам обращений относятся защита прав участников СВО и их семей, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, права осужденных в уголовно-исполнительной системе, социальное обеспечение и право на жилище.

Расширенное заседание экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан проходит в ИТ-парке. В его работе принимает участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.