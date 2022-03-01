ЖКУ и дороги: какие вопросы татарстанцы решили в 2021 году благодаря «Народному контролю»

В 2021 году жители Татарстана чаще всего обращались в ГИС РТ «Народный контроль» по вопросам благоустройства и инфраструктуры, качества содержания автомобильных дорог и предоставления услуг ЖКХ, а также организации торговли. Об этом сообщила на брифинге в Кабмине РТ Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Самыми популярными обращениями у граждан в 2021 году были такие направления, как благоустройство и инфраструктура, дороги, торговля, жилищно-коммунальные услуги, здравоохранение, транспорт, твердые коммунальные отходы и экология. 2021 год показал немало примеров успешных совместных действий органов государственной и муниципальной власти, учреждений и организаций по исполнению уведомлений в ГИС РТ „Народный контроль“», — сказала она.

Так, в прошлом году благодаря реализации татарстанских программ по ремонту республиканских и муниципальных дорог удалось положительно решить 73% уведомлений, что на 33% больше по сравнению с прошлым годом. Также решено 64% заявок по организации дорожного движения и 77% обращений, касающихся благоустройства и развития инфраструктуры. Вопросы состояния дорог ежегодно остаются востребованными среди населения нашей республики, подчеркнула Сабурская.