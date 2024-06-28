ЖК в Татарстане начнут строить с молодежными центрами и клубами для подростков

В Татарстане обсуждают изменение стандарта для строительства жилищных комплексов. Так, в них будет обязательным наличие молодежных центров и подростковых клубов, сообщил «Татар-информу» министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Базовая инфраструктура не должна ограничиваться только школами и детскими садами. К ним в обаятельном порядке присоединятся подростковые клубы, молодежные центры и центры психолого-педагогической помощи. При строительстве больших ЖК это будет учитываться», – рассказал собеседник.

Сейчас этот стандарт находится в стадии проработки. Ориентировочно его планируют ввести с 2025 года. При этом он будет действовать только для новых строящихся комплексов. В уже завершенных ввести такие новые объекты очень сложно, заключил министр.