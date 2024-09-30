ЖК Savin Premier возглавил рейтинг новых высоток Татарстана по потребительским качествам

Фото: пресс-служба ГК "Садовое кольцо"

В сентябре Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ) поместил премиальный жилой комплекс от ГК «Садовое кольцо» на первое место в региональном топе нового жилья по потребительским качествам среди высотных ЖК. В элитном классе Savin Premier оказался выше всех в республике по масштабу проекта.

Жилой комплекс премиум-класса Savin Premier строится в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана на первой береговой линии реки Казанки с видом на исторический центр города.

Две эффектные башни на стилобате украсят собой набережную Казанки и станут доминантой квартала Savin City. Оригинальная архитектура проекта переосмысляет стиль ар-деко, а перевернутые арочные окна создают неповторимый облик всего комплекса. Концепция закрытого внутреннего пространства на стилобате разработана известным ландшафтным бюро Wowhaus. Дизайн лифтов специально для Savin Premier разработала Студия Артемия Лебедева.

«Мы считаем, что городам необходимы готовые кварталы со своим уникальным дизайном, инфраструктурой и настроением. Благодаря продуманной планировки и насыщенному окружению резиденты Savin Premier получат премиальный комфорт и роскошный уровень жизни, достойный их высокого статуса» ‒ рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Savin Premier неоднократно признавался «Лучшим жилым комплексом Казани» как на российских, так и на международных конкурсах.

Сейчас на строительной площадке уже завершены работы по возведению монолитного каркаса зданий. Строители занимаются устройством утепления фасадов, монтируют окна и устраивают покрытия над жилыми секциями. Ведется устройство гидроизоляции стилобата, строители приступили к возведению его наружных ограждающих конструкций. Готовность инженерных коммуникаций составляет 40%. На стройке работают 57 сотрудников и три единицы техники.

Ввод в эксплуатацию запланирован в IV квартале 2024 года.

Справка о компании:

Группа компаний «Садовое кольцо» основана в 2003 году в Москве. В настоящее время компания развивается в нескольких направлениях: девелопмент, проектирование, строительный контроль, генеральный подряд, управление активами, эксплуатация и охрана объектов.

Общий девелоперский портфель составляет более 1,3 млн кв. м. На счету «Садового кольца» ― жилые дома, общественные здания, инженерные сети и сооружения. Кроме этого, компания участвует в реализации объектов муниципального и областного значений.

География деятельности включает Москву и Московскую область, а также Республики Татарстан и Башкортостан.

На стадии строительства сегодня находятся следующие жилые комплексы:

● Tau House, Уфа

● Terle Park, Уфа

● Urman City, Уфа

● Savin Family, Казань

● Savin Premier, Казань

● «Тетрис», Красногорск

● «М_5», Красногорск

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Александр Лексаков | 8 968 766-25-35; lean@skr-gc.ru

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