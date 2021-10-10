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Ру Тат
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10 октября 2021  18:49

Жизни 8 татарстанцев унес коронавирус за последние сутки

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Жизни 8 татарстанцев унес Covid-19 за последние сутки. Среди них трое мужчин 1938, 1947 и 1950 годов рождения, а также пятеро женщин 1934, 1950, 1951, 1953 и 1954 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. 
Выражаем соболезнования родным и близким», — отметили в пресс-службе Минздрава РТ.

Всего на текущий момент зарегистрировано 796 летальных случаев от коронавирусной инфекции в РТ.

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