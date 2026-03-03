«Жизненно необходимо для бойцов»: «Движение Актаныш» передало материалы для 91 масксети

В Актанышском районе продолжается работа волонтерского объединения «Движение Актаныш», оказывающего поддержку землякам – участникам специальной военной операции. Добровольцы сотрудничают с волонтерами Союза войск правопорядка в Набережных Челнах, что позволяет оперативно решать вопросы снабжения и логистики.

Очередную крупную партию помощи удалось получить при содействии Союза под руководством Рената Мирзаянова. Организация передала материалы для плетения маскировочных сетей на сумму 300 тыс. рублей. Всего поступил 91 рулон ткани. Из них 28 рулонов направили волонтерам соседних районов – в населенные пункты Тукаевского и Азнакаевского районов, еще 63 распределили по селам Актанышского района.

В настоящее время маскировочные сети изготавливают в Актанышском центре детского творчества, а также в школах сел Кузякино и Поисево. Активную работу ведут жители села Мари Суксы. По словам волонтера движения Илины Арслановой, группа «За сыновей» здесь действует на постоянной основе. Многие бойцы, прошедшие через тяжелые испытания в зоне СВО, родом из этого села. Сельчане не только плетут сети, но и изготавливают окопные свечи.

К помощи подключились и жители села Атясево. В феврале они приготовили лапшу для сухих супов, использовав более 100 яиц. Продукцию волонтеры оперативно доставили в цех сухих супов в Мензелинске. Для приготовления супов также требуются крупы – их можно приносить в Центр детского творчества или в благотворительный магазин «Ихлас гамал».

Жители сел Новое Алимово, Кузякино, Верхнее Яхшеево, Табанлы Куль, Чалманарат, Такталачук, Бурсык, Масады и Поисево также активно участвуют в формировании гуманитарных грузов.

Отдельное внимание уделяется адресной поддержке бойцов. Так, при содействии населения удалось помочь военнослужащему с позывным Дельфин, который несет службу на Сумском направлении в 1431-м полку. Ко Дню защитника Отечества для него приобрели аккумулятор для квадрокоптера «Мавик-3» стоимостью 54 тыс. рублей.

Сейчас волонтеры открывают новый сбор. Землякам, находящимся в зоне специальной военной операции, требуется передвижной штаб-вагон-прицеп.

«Наши войска переходят с Курского направления на Донецкое. Этот вагон будет выполнять роль штаба – в нем смогут заряжать рации и дроны. Это жизненно необходимая вещь для бойцов», – пояснила одна из организаторов движения Гульназ Гарифуллина.

Только за прошлую неделю жители района сплели 25 маскировочных сетей. В них вложили гостинцы и направили в волонтерский центр «Навигатор успеха» в Набережных Челнах.

«Сети плетутся очень быстро и в большом количестве. На данный момент готовы еще 20 сетей. Если есть необходимость или вопросы – обращайтесь», – добавила Илина Арсланова.

Волонтеры поблагодарили всех неравнодушных жителей за вклад в общее дело и пригласили присоединиться к поддержке военнослужащих.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.