Жизнелюбы Приволжского района Казани присоединились к акции «Тепло для Героя»

Для бойцов спецоперации участники партпроекта «Старшее поколение» собрали теплые вещи, продукты питания и письма с добрыми пожеланиямиВ рамках городского социального проекта «Добрая Казань» в ДК «Мирный» состоялся благотворительный концерт, посвященный тем, кто служит или служил в Вооруженных Силах страны, оберегая покой мирных жителей.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», праздник, приуроченный ко Дню защитника Отечества, объединил тружеников тыла, ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне, бойцов спецоперации и их близких, представителей проекта «Жизнелюбы», а также членов первичного районного отделения партии Приволжского района. В мероприятии также приняла участие первый заместитель Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова.

Со своими номерами выступили лучшие самодеятельные артисты Дома культуры. Для гостей вечера прозвучали песни о родном крае, любви к Родине. Никого не оставили равнодушными и зажигательные танцы под современные мелодии.

В фойе Дома культуры были организованы выставки - несколько добрых зон в помощь мобилизованным от инициативных казанцев.

Так, активные жизнелюбы ДК «Мирный» присоединились ко всероссийской акции «Тепло для героя», ставшей символом сплоченности общества, готового поддерживать тех, кто находится в зоне боевых действий. Акция проводится с целью реализации федерального проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия».

Мастерицы из Казани подготовили изделия, которые они связали специально для воинов-земляков. Шерстяные носки будут переданы в гуманитарный центр «Единой России» и отправлены бойцам СВО.

Также жизнелюбы собрали для бойцов несколько коробок чак-чака. Волонтеры надеются, что этот скромный знак внимания поможет поддержать боевой дух солдат и напомнит о том, что их любят и ждут дома.

На третьей площадке, получившей название «Духовная помощь», были представлены открытки и рисунки с пожеланиями для тех, кто исполняет свой воинский долг на передовой. Все желающие могли написать и отправить теплые слова поддержки нашим защитникам.

«Мы гордимся представителями старшего поколения, которые участвуют во всех социальных проектах «Единой России». Они не остаются в стороне, оказывая помощь нашим бойцам, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции», - прокомментировала Ольга Воронова.

Все события, запланированные в преддверии 80-летия Победы, необходимо проводить с душой и с вниманием к ветеранам и труженикам тыла, отметила она.

«Мы должны помнить историю и чтить память о героях, которые отдали свои жизни за свободу нашей страны. И, конечно, важно воспитывать подрастающее поколения в духе патриотизма и гражданской ответственности. Молодежь – это продолжатели нашего дела, наших лучших идей», - подчеркнула Ольга Воронова.

В ходе праздничного концерта также состоялось награждение волонтеров и ветеранов боевых действий, принимающих деятельное участие в патриотическом воспитании молодежи, организации и доставке гуманитарной помощи на передовую. Общественникам вручили благодарственные письма первого заместителя Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», зампредседателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольги Вороновой и Региональной общественной организации ветеранов боевых действий «Защитник» по РТ. Большинство награжденных – активисты первичного районного отделения партии Приволжского района.

«Мы верим в наших бойцов, в нашу общую скорую победу. Главное, чтобы ребята вернулись домой живые и здоровые», - прокомментировала участница проекта «Жизнелюб», артистка ансамбля «Вера – Надежда - Любовь» Нина Вилкова.

Она подчеркнула, что сегодня важно объединяться, быть вместе, помогать и сопереживать.

«Наши теплые носки связаны так, чтобы бойцам было удобно. Эти изделия не только позволят бойцам справиться с зимними холодами, но и напомнят им, что забота и душевное тепло земляков всегда с ними, независимо от расстояния», - заявила активист казанского «Жизнелюба», руководитель клуба любителей садоводства «Росток» Лилия Галимова.