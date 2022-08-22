«Жизнь за счет импорта завершилась»: Минниханов провел заседание «Татнефтехиминвеста»

фото: пресс-служба Президента РТ

Импортозамещение на крупнейших предприятиях Татарстана стало основной темой нового заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Мероприятие в Доме Правительства РТ провел Президент республики Рустам Минниханов.

Первой перед участниками заседания выступила член правления – управляющий директор направления «Развитие и инновации» ООО «СИБУР» Дарья Борисова.

«Посмотрев на то, что нам технически необходимо для обеспечения производства, мы увидели 749 компонентов из недружественных стран, которым так или иначе надо искать замену и альтернативу. Понятно, когда нужно – здесь и сейчас. Единственный наш инструментарий – импорт из дружественных стран. Естественно, основной страной является Китай. При этом выяснилось, что большинство из компонентов можно найти [здесь]», ­­­­– отметила она.

Борисова напомнила, что предприятие в пандемию запустило производство латекса и перчаток, которые раньше импортировались из Азии.

Минниханов добавил, что представленные предложения относятся к «очень важной теме».

«Наверное, нам пора создавать индустриальные парки и технопарки, куда бы могли прийти те, кто хочет этим заняться. Мы должны иметь несколько поставщиков. Вообще, эта задача стратегически важна, мы готовы предоставить помещение и поучаствовать на площадках в Нижнекамске, „Оргсинтезе“. Подключить науку и другие отраслевые институты. Никто нам ничего не сделает, пока мы сами не сообразим», — прокомментировал Президент РТ.

Об успешных проектах в импортозамещении рассказал генеральный директор НПО «Татэлектромаш» Набережные Челны Ильдус Исламов.

«Жизнь за счет импорта завершилась, – констатировал он. – То, что раньше получалось за счет импорта, приходится сейчас делать самим».

По мнению специалиста, сейчас наблюдается большой спрос на продукцию компании – солнечные батареи малой мощности, детали экстерьера для «КАМАЗов».

Также за заседании подняли проблему КАМАЗа, связанную с импортозамещением. О ней рассказал начальник конструкторского бюро неметаллических изделий и материалов ПАО автогиганта Александр Летуновский.

Он отметил, что манжеты для грузовиков и уплотнители стекол, двери а/м к5 относятся к тем изделиям, которых на сегодня практически нет. «На сегодняшний день по этим направлениям мы работаем с турками. Ранее закупали их у европейских предприятий. По ремням у нас проблема не так остро стоит, потому что у нас производители частично занимаются, но не покрывают тех объемов, которые нам нужны», – сказал он.

Выслушав доклад, Президент Татарстана подчеркнул, что без деталей «КАМАЗ» не может быть выпущен. «Надо искать, создавать предприятия, технологии, чтобы получать материалы. Здесь, вместе с КАМАЗом, мы должны двигать и других партнеров. Это государственная задача», – сообщил он.

Президент республики рекомендовал Минпромторгу РТ заняться привлечением новых партнеров. Также, по его мнению, нужно поддерживать малый и средний бизнес.