«Жизнь художника во времени»: в Национальной библиотеке РТ открылась выставка Скобеевых

Виталий Скобеев, «Энигма»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Национальной библиотеке Татарстана открылась выставка «Красота в трех измерениях» художников Валерия, Виталия и Александра Скобеевых. Увидеть работы нескольких поколений творческой семьи можно до 14 февраля.

Выставку открывает «триптих» о Казани за авторством сына, отца и деда. Ранее зрители уже могли увидеть эти работы на выставке «Москва — Казань — Москва» на Казанском вокзале столицы. По словам Александра Скобеева, это небольшой «тизер» того, что ждет посетителей в этом зале.

Экспозиция одновременно трех художников одной династии открыла ряд примечательных «совпадений». Инструменты и приемы, которые они используют, действительно очень разные. Однако в том же триптихе из образов Казани неизбежно встречается метафора пути. Теплые рельсы в холодном бетоне города, время, пронзающее золотой город, или движение само по себе, динамика линий и постоянное стремление «куда-то».

«Замысел был прост. Мне было важно отдать „преимущество“ деду и отцу. Своим работам я уделил меньше внимания. Для меня важнее отдать дань тому, что дедушка когда-то ступил на этот путь. То, что я сейчас имею, — это в какой-то степени его заслуга», — отметил в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» Александр, который занимался созданием и «режиссурой выставки».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, кроме большого творчества, было важно показать личную, семейную часть: вдохновляющую художников литературу, фотографии и архивные документы. При этом произведения, которые читали художники, такие же разные, как и они сами. Так, в экспозиции можно встретить от номеров Monocle и GQ до сочинений Карла Густава Юнга и русских космистов.

На перепутье двух частей семейной экспозиции находятся игрушки, которые Валерий делал для внука Александра. В углу, где пересекаются экспозиции самого младшего из Скобеевых и его отца Виталия, — мама и жена Галина Орлова.

«Нас объединяет красота, и смысл выставки — показать жизнь художника во времени», — рассказал корреспонденту Виталий Скобеев.

Работам самого Саши Шардака (псевдоним Александра) уделено совсем немного внимания — они по большей части спрятаны за стендами. В основном здесь его картины после 2021 года. Художнику было важно выставить вехи своего «короткого пути», как выразился Шардак, штрихами показать изменения в его творчестве.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В целом во всей выставке у меня не было идеи передать общую концепцию. Наверное, охватить больше за раз мой путь», — рассказал Шардак.

Александр Скобеев (Саша Шардак) родился в Казани в 1992 году. После обучения в Казанском художественном училище им. Н. Фешина, выбрал направление дизайн и верстка печатных периодических изданий. Обучение по данному направлению продолжил в Британской высшей школе дизайна в Москве. С 2014 года занимается современной академической музыкой. Саша Шардак — участник групповых выставочных проектов в Казани, Москве, Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. На данный момент художник живет и работает в Казани.

Виталий Скобеев родился в 1968 году в Казани. Окончил Казанское художественное училище им. Н. Фешина (1987), в 30 лет стал членом Союза художников Татарстана (1998), затем членом Союза художников России (2000). Удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан» (2018). Его творчество находится на стыке реализма, символизма и экспрессионизма. Также он обращается к мифологическим и библейским сюжетам, произведениям мировой литературы, учениям восточной философии. Работы Виталия Скобеева находятся в Государственном музее изобразительных искусств и Национальном музее Республики Татарстан, Национальной художественной галерее «Хазинэ» (Казанский Кремль), в Музейном центре «Эрмитаж» (Казанский Кремль), а также в частных российских и зарубежных коллекциях Чехии, Новой Зеландии, Франции, Германии, Польши, Израиля, Италии, США.

Валерий Скобеев родился в 1938 году. По окончании Казанского художественного училища (1964) поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина. Учился в мастерской Евсея Моисеенко. Вступил в Союз художников СССР (1974). Валерий Скобеев был удостоен почётных званий «Заслуженный художник Российской Федерации» (2008), «Народный художник Татарской АССР» (1988) и «Заслуженный деятель искусств Татарской АССР» (1980).

Картины Валерия Скобеева публикуются во многих печатных изданиях Республики Татарстан и России. Они находятся в крупнейших музеях страны, в том числе и в музеях Поволжья, в государственном музее изобразительных искусств в Республики Татарстан и его филиалах, в музее Мусы Джалиля в Казани. Его работы представлены в зарубежных коллекциях Америки, Канады, Израиля, Франции, Германии, Польши, Чехии, являются собственностью учреждений республики, а также частных коллекционеров.