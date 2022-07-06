Жизнь художника через анимацию: студия Abau выпустит 10 роликов о деятелях культуры

В социальных сетях Министерства культуры Татарстана реализуется проект студии Abau. Команда готовит серию из десяти коротких анимационных роликов, которая рассказывает о жизни людей, внесших свой вклад в развитие культуры республики.

Короткие ролики имеют развлекательный характер, при этом в увлекательной и доступной форме они раскрывают наиболее яркие эпизоды из жизни деятелей татарстанской культуры.

К примеру, из них зритель может узнать, как татарский певец Ильхам Шакиров перепрыгивал с льдины на льдину, чтобы добраться до другого берега реки и дать концерт. Или о том, как Салих Сайдашев составлял рацион и распорядок дня для Карима Тинчурина, который однажды стал сильно толстеть.

«Мы привыкли возвышать людей, которые вписали свое имя в историю благодаря своим открытиям или гениальным сочинениям. При этом мы забываем, что когда-то это были такие же люди. Они так же боялись ошибаться и ошибались, но горели своим делом, благодаря чему и достигли высоких результатов. В этих роликах мы бы хотели напомнить об этом нашим зрителям. И возможно, открыв для себя героев с бытовой стороны, на их примере они бы вдохновились на какие-либо свершения», — рассказал участник студии Abau и куратор проекта Дамир Аллямов.

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Ролики также призваны увеличить интерес зрителя к личностям, которые внесли большой вклад в становление культуры республики. На днях уже вышли ролики, посвященные режиссеру театра имени Камала Марселю Салимжанову, писателю Фатиху Амирхану, просветительнице Фатихе Аитовой. Следующий на очереди — создатель печатной машины «Яналиф» Аскар Шейх-Али.

До конца этого года планируется выпустить десять роликов, но останавливаться на достигнутом студия Abau не собирается. Команда планирует продолжить проект и в будущем году создать подобную серию о выдающихся спортсменах, врачах, ученых республики.