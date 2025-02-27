Жизнь во имя Отечества: участник войны из Альметьевска стал Почетным гражданином

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Федотов получил одно из высших званий – Почетный гражданин Альметьевского муниципального района. Торжественная церемония прошла в кругу семьи и представителей администрации.

Руководитель исполнительного комитета района Гюзель Хабутдинова вручила Николаю Афанасьевичу нагрудный знак, грамоту и удостоверение, подтверждающее его новый статус. Это признание стало благодарностью за многолетний самоотверженный труд и неоценимый вклад в развитие страны.

Помимо этого, ветерану вручили юбилейную медаль к восьмидесятой годовщине Великой Победы, учрежденную президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Эта награда стала еще одним подтверждением того, что его подвиг навсегда вписан в историю страны.

Служба Николая Афанасьевича началась с пехотного училища, после которого он был мобилизован на фронт. В составе минометной роты 95-й гвардейской дивизии он проявил стойкость и мужество, сражаясь за родину. В одном из боев получил серьезное ранение обеих рук, но даже после этого не оставил службу. В течение двух лет он занимался разминированием минных полей, ежедневно рискуя жизнью ради безопасности мирных жителей.

После войны Николай Афанасьевич посвятил себя мирному труду. Став буровым мастером, он не только внес значительный вклад в развитие нефтяной отрасли, но и передавал свои знания за границей – два года он работал в Индии, обучая местных специалистов настройке советского оборудования. В общей сложности он отдал буровому комплексу пятьдесят четыре года своей жизни.

За свою службу и трудовые заслуги Николай Афанасьевич был удостоен многочисленных наград, среди которых медали «За отвагу», «За Курскую дугу», «За Победу над Германией», а также юбилейные награды, посвященные Великой Победе.

Сегодня Николай Афанасьевич окружён заботой и любовью большой семьи – у него пятеро детей, девять внуков и одиннадцать правнуков.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.