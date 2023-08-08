Жизнь в городе на природе: как в Казани ревитализируют промышленную зону «Коламбия»

Фото: ИА «Сусанин»

В Приволжском районе города началась ревитализация территории бывшего завода «Коламбия», площадью 87 гектаров. На его месте планомерно должны появиться комфортные территории, возвращающие горожан к природе, не забывая при этом и про уместное благоустройство

Фото: ИА «Сусанин»

Территория бывшего завода находится в городской черте и окружена нетронутой природой. На самой же территории уже демонтированы большинство заводских построек. При этом, часть из них решено оставить и превратить в арт-объекты. Например, цементные бочки и труба бывшей котельной превратятся в урбанистические доминанты, организующие своеобразные реминисценции в жилой зоне. Бывший промышленный цех, территория которого сегодня вполне экологически безопасна, превратят в общественный многофункциональный центр.

Фото: ИА «Сусанин»

Вся эта природная экстерриториальность и промышленное наследие сегодня, казалось бы, делают территорию бывшего завода далёкой в плане транспортной доступности. Но и этот вопрос уже в процессе решения. Уже полным ходом идет строительство дороги, которая свяжет Техническую и Поперечно-Отарскую улицы. Сейчас они обе подходят к территории, но не соединяются друг с другом. После окончания строительства добраться автотранспортом до центра Казани можно будет всего за 15-20 минут.

Кроме того, в планах задействовать тупиковую ветку железной дороги. Пока что по ней идет сырье на бетонный завод, однако, если договорённость с ГЖД будет достигнута, то рядом с территорией бывшего завода «Коламбия» появится своя собственная ж/д станция.

Фото: ИА «Сусанин»

По задумке архитекторов, в северной, южной и центральной частях будущего района расположатся парковочные места, где туристы смогут оставить автомобиль, а по самой территории передвигаться предполагается пешком или на велосипеде.

Инфраструктурная доступность, благодаря современным решениям, делает это место на карте привлекательным для людей, которые работают рядом и хотят отдохнуть, не тратя значительное время на то, чтобы добраться домой, а также для тех горожан, кто, живя и работая в центре города, ищет доступное место для комфортной жизни.