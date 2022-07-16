Бег в мешках и розыгрыш барашка: «Татмедиа» провело в Сабах Сабантуй журналистов

Большой журналистский Сабантуй впервые пришел в Татарстан. Праздник, посвящённый 15-летию АО «Татмедиа», провели в Богатых Сабах. Сотни журналистов из городов и районов республики состязались в перетягивании каната, борьбе сумо и куреш, бегали в мешках и ластах. Главный батыр соревнований получил в подарок барашка.

Торжество началось с театрализованного сбора подарков на майдане, который сопровождался игрой на гармошке и песнями Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Необходимо сделать крутой поворот в вопросе сохранения татарского языка»

Торжество началось с театрализованного сбора подарков на майдане, который сопровождался игрой на гармошке и песнями. В торжественной обстановке состоялся подъем флага Республики Татарстан.

«Дорогие коллеги, рад вас видеть на таком празднике. Ещё ни разу мы не проводили его в таком формате, чтобы каждая редакция себя представляла и показывала. Очень приятно, что сегодня мы здесь собрались. Огромное спасибо всем, кто приложил к этому усилия», - сказал, обращаясь к журналистам, руководитель Республиканского агенства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Он пожелал всем праздничного настроения и удачи в конкурсах. Заместитель председателя Госсовета РТ, председатель комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов поприветствовал собравшихся от руководства Татарстана.

Айдар Салимгараев пожелал всем праздничного настроения и удачи в конкурсах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я считаю, что тоже нахожусь в ваших рядах, и хочу обратиться к вам, как к коллегам, потому что вопросы сохранения родного языка не могу представить без вас. С первого дня работы нашей комиссии, когда мы искали эффективные средства воздействия и думали, как заполнить духовную пустоту в душе народа, мы нашли вас. Мы старались создавать совместные проекты», — сказал он.

Спикер отметил, что говорить о результатах проделанной работы в Республике по сохранению родного языка еще рано, потому что «еще необходимо сделать крутой поворот в этом вопросе».

«Если я в своей прежней должности работал с гектарами и килограммами, то вместе с вами нам необходимо работать с духовными ценностями, которые не измерить обычными весами. Вместе с вами мы делаем жизнь нашей республики целой, красивой и дружной. Это жизнь творческой, здоровой семьи», — отметил Марат Ахметов.

Марат Ахметов пожелал, чтобы журналисты Татарстана были всегда близки к народу, слышали его просьбы и чаяния и доносили это до властей Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Спикер добавил, что у каждого народа есть свой отдельный праздник, а сегодня праздник обрели журналисты. Ахметов пожелал, чтобы журналисты Татарстана были всегда близки к народу, слышали его просьбы и чаяния и доносили это до властей.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков сообщил, что идея проведения праздника принадлежит всему руководству АО «Татмедиа».

«Сегодня жизнь Республики Татарстан без «Татмедиа» представить невозможно. Хочу сказать «спасибо» всем 1,6 тыс. человек, кто живет в Татарстане и работает в «Тамедиа». Огромное «спасибо» каждому журналисту, руководителю каждого филиала», — сказал Шамиль Садыков, обращаясь к своим коллегам.

Шамиль Садыков сообщил, что идея проведения праздника принадлежит всему руководству АО «Татмедиа» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Журналист — свободный художник»

Руководство АО «Татмедиа» поощрило отличившихся сотрудников благодарственными письмами. В числе награждённых оказалась редактор новостной ленты «Шахри Казан» Эльвира Шакирова. Она в журналистике уже 15 лет, из них 11 лет проработала в редакции электронной газеты «Интертат».

«За 15 лет впервые от имени руководства «Татмедиа» меня наградили благодарственным письмом. Я привыкла писать о людях, которых награждают, но когда поднималась на сцену сама, было непривычно, но очень приятно», — поделилась участница праздника.

Эльвира не представляет свою жизнь без журналистики. Говорит, что просто не мыслит работу в другой сфере. Особенно ей интересна тема шоу-бизнеса.

«Мне нравится общаться с людьми, писать про их судьбы, находить интересные истории», — говорит журналист.

Между тем на майдане проходили зрелищные соревнования — бег в ластах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Между тем на майдане проходили зрелищные соревнования — бег в ластах. За ними наблюдал заместитель главного редактора газеты «Шахри Казан» Расим Хазиев. Он проработал в этом издании год, а раньше трудился пресс—секретарем в администрациях Лаишевского и Зеленодольского районов. Расим рассказал, почему решил уйти из госслужбы.

«Меня привлекает в журналистике свобода и творчество, возможность рассказать о том, что происходит вокруг. Работа в госслужбе интересная, но специфическая. А журналист — это свободный художник», — сказал он.

Хазиев считает, что журналист должен быть честным и объективным, разбираться в ситуациях, о которых рассказывает на страницах своего издания. Он также отметил, что на Сабантуе собирается принять участие в соревнованиях по борьбе куреш.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Smm-специалист редакции газеты кряшен «Туганайлар» Олеся Дмитриева активно участвовала разных конкурсах - распиливала пилой бревно, состязалась в силовых поединках. В редакции она работает два года, пришла в журналистику совершенно из другой сферы.

«Заканчивала ветеринарный институт, потом училась в КХТИ, но почему-то меня привлекла сфера масс-медиа. Сама изучила эту профессию. Я очень активная, люблю общаться с людьми», — сказала она.

Олеся ведёт соцсети, рассказывает о культуре кряшен. Говорит, что только в одной из соцсетей число подписчиков за время ее работы увеличилось почти в два раза.

«Люди интересуются деревенским бытом. В тик—токе одно наше видео набрало 3 млн просмотров. На нем я и бабушка говорим русские имена на кряшенский лад», — отметила спикер.

Собеседница «Татар-информа» добавила, что газета, где она работает, распространяется по всем районам Татарстана. Чтобы повысить популярность издания, его нужно больше продвигать в соцсетях, считает smm-специалист.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Шахри Казан» увеличил гонорарный фонд, а «Тюлячи информ» разыграл трёх телят

В рамках деловой программы прошла встреча Марата Ахметова с главными редакторами СМИ. Они обсудили итоги прошедшей подписной кампании и опыт в реализации национальных проектов. Редакторы лучших изданий были награждены.

Главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова сообщила корреспонденту «Татар-информа», что довольна результатами подписной кампании. У газеты более 18 тыс. подписчиков и это хороший показатель, считает она.

В рамках деловой программы прошла встреча Марата Ахметова с главными редакторами СМИ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы рады, что читатели сохраняют интерес к нашему изданию. Мы дорожим своей аудиторией, стараемся делать газету семейную, занимаем эту нишу многие годы. Хотим, чтобы номер не только приносил полезную информацию, но и поднимал настроение нашим подписчикам. Там всегда много позитивной информации», — отметила Якупова.

Она рассказала, что творческий коллектив «Казанских ведомостей» любит разнообразно и нестандартно проводить досуг: иногда журналисты устраивают состязания по катанию на офисных креслах, проводят чемпионаты по запуску бумажных самолетов, бегают с полными чашками по лестницам. А ещё редакция газеты показала пример всей республике, продемонстрировав скандинавскую ходьбу.

Венера Якупова: «Мы рады, что читатели сохраняют интерес к нашему изданию. Мы дорожим своей аудиторией, стараемся делать газету семейную, занимаем эту нишу многие годы» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я увидела, как ходят с палками фины. Очередной свой День рождения мы отметили тем, что перенесли финскую забаву на татарстанскую землю. Мы прошли так перед редакцией и на следующий день казанцы взяли лыжные палки. Это было еще лет 11 назад», — сказала Венера Якупова.

Главный реактор «Шахри Казан» Радик Сабиров рассказал, как газете удалось увеличить тираж

«Мы увеличили прошлогодний тираж на 450 экземпляров, работаем в соцсетях. Гранты используем на увеличение гонорарного фонда. Все жалуются на маленький гонорарный фонд, а мы поощряем даже внештатных сотрудников», — отметил Сабиров.

Радик Сабиров рассказал, как газете «Шахри Казан» удалось увеличить тираж Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель филиала АО «Тюлячи информ» Ленар Хузин отметил, что подписку на газету оформили 1,3 тыс. человек.

«На протяжении ряда лет стараемся не ронять наш подписной тираж, увеличивать его с каждым полугодием. Делаем это за счёт интересных материалов, новых конкурсов. Три года подряд разыгрывали среди подписчиков живых телят. В этом году разыграем жеребёнка. Завтра проведём масштабное мероприятие, где и пройдёт розыгрыш», — отметил спикер.

С помощью грантов, выделенных АО «Татмедиа», издание создало новые рубрики и рассказывает читателям о религии, сельском хозяйстве, культуре, образовании, местных предпринимателях.

Во время журналистского Сабантуя на майдане прошли традиционные игры Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главный батыр Сабантуя приготовит шашлык и угостит всю редакцию

Во время журналистского Сабантуя на майдане прошли традиционные игры: бег с ложками, в мешках и в ластах, бой с горшками и мешками, распиливание дров, борьба сумо. Одновременно на нескольких площадках состоялось первенство «Татмедиа» по волейболу. Батыры состязались в борьбе куреш под проливным дождём. Перед собравшимися гостями выступили с концертной программой коллективы художественной самодеятельности, сотрудники филиалов и приглашенные звёзды. Для детей сотрудников СМИ была организована специальная программа от журнала «Салават купере». По итогам соревнований определился главный батыр. Им стал заместитель главного редактора газеты «Шахри Казан» Фарит Салихов.

«Давно к этому готовился, первый раз участвую в таком журналистском Сабантуе. Занимался борьбой профессионально, участвовал за Тюлячинский район, Авиастроительный и Московский районы Казани. Занимался борьбой около 17 лет, а в журналистике я уже 19 лет», — сообщил он корреспонденту «Татар-информа» сразу после награждения.

Приз за победу главный батыр собирается пустить на шашлык и угостить коллектив своей газеты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Собеседник отметил, что в восторге от праздника, который ещё больше сплотил большую и дружную семью журналистов. А главный приз за победу — барашка он собирается пустить на шашлык и угостить коллектив своей газеты.

АО «Татмедиа» образовано 1 октября 2007 года указом первого Президента РТ Минтимера Шаймиева. Сейчас это крупнейшая региональная медиакомпания в республике. В состав «Татмедиа» входят 65 филиалов. Это редакции республиканских, городских и районных печатных СМИ, телерадиокомпании, информационное агентство «Татар-информ», а также крупнейший в Поволжье полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс». Во всех филиалах трудятся более 1,6 тыс. человек.

В медиаресурс акционерного общества входят 98 районных, городских и республиканских газет, 17 журналов, 19 телеканалов, 14 радиоканалов, 79 сайтов в сети Интернет и более 350 профилей в социальных сетях. Газеты АО «Татмедиа» издаются на татарском, русском, чувашском и удмуртском языках. Интернет СМИ АО «Татмедиа» представлены информационным агентством «Татар-информ», а также 78 сайтами городских, районных, республиканских СМИ, суммарная посещаемость которых за прошлый год составила более 74 млн уникальных посетителей. На Telegram-канал «Татмедиа» подписаны более 26 тыс. человек. Общее количество подписчиков в соцсетях филиалов акционерного общества составляет более 3,7 млн человек.