Рестораторы Казани о корпоративах: «Если уходить в негатив, жизнь превратится в кошмар»

Предприятия Казани все чаще отказываются от новогодних корпоративов и снимают брони на рестораны и кафе. Чтобы удержать клиентов, владельцы заведений выстраивают гибкую ценовую политику, стараясь не допускать повышения цен выше 10-15%. Как им это удается – в обзоре «Татар-информа».

Число броней в этом году превысило уровень 2021-го, но все же оказалось меньше, чем до пандемии Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Людям надо дать возможность получить положительные эмоции, повысить свое настроение»

Рестораторы Казани наблюдают снижение спроса на проведение новогодних корпоративов. Тем не менее, по словам генерального директора Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галины Шарафутдиновой, число бронирований в этом году превысило уровень 2021 года. Однако это все же меньше, чем до пандемии.

«Пока ажиотажа не наблюдается, но и полного отказа тоже нет. Предприятия и отдельные компании постепенно занимают места под новогодние корпоративы. Текущий спрос по отношению к 2021 году выше. А вот если сравнивать с допандемийным, то мы не достигли того количества. Пока массовых отказов нет, но есть единичные, которые были забронированы в августе-сентябре», – объяснила она текущую ситуацию.

Она сообщила, что в среднем новогодний праздник обойдется в сумму от 1,5 тыс. рублей на человека.

«Средний чек на сборные и корпоративные мероприятия предлагают от 1,5 тыс. и выше. Ожидали, что цены будут выше в связи с ростом цен на сырье. Но потребительский спрос падает, доходы людей сокращаются, и повышение цен повлекло бы массовый отказ от проведения корпоративов. Поэтому рестораны нашли возможность сохранить доступные цены и сделать предложения на любой запрос», – сказала она.

Галина Шарафутдинова: «Пока ажиотажа не наблюдается, но и полного отказа тоже нет» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Шарафутдинова подчеркнула, что в республике не было официальной отмены празднования Нового года. Поэтому если какая-то организация хочет отметить праздник, то рестораторы такую возможность предоставляют.

«Мы не отказались от проведения новогодних мероприятий. Если будем полностью уходить в негативные эмоции, жизнь превратится в кошмар. Людям нужны положительные эмоции, им нужно дать возможность повысить настроение. Ведь это скажется и на продуктивности в работе», – считает она.

Глава ассоциации подчеркнула: «Мы, безусловно, поддерживаем спецоперацию и помогаем всем, чем можем, но жизнь продолжается, и для этого нам необходимо много трудиться в хорошем психологическом климате. Вот за ним мы и ждем наших дорогих гостей в наших кафе и ресторанах Татарстана».

« Наблюдаются отмены корпоративов, особенно страдают большие банкетные холлы»

Опрошенные «Татар-информом» рестораторы отметили, что из-за роста затрат на продукты, коммунальные услуги и зарплату они вынуждены были поднять цены на 10-15%.

Сейчас рестораторы пытаются сдержать цены Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наблюдаются отмены корпоративов, я говорю по нашей ассоциации (рестораторов и отельеров Татарстана, – прим. Т-и). Особенно страдают банкетные холлы, потому что крупные компании меняют стратегии и в этом году не празднуют корпоративы. Это сильно подрывает декабрь. В этом году по сравнению с прошлым годом мы наблюдаем рекордное падение – порядка 30-40% отмен. Сейчас рестораторы пытаются сдержать цены. Никто не торопится их задирать. Учитывая рост цен на продукты, коммунальные услуги, зарплаты, небольшой рост на 10-15% есть», – сказал владелец казанского кафе «Сказка» Михаил Шарипов.

Соучредитель ресторана «Мама Фета» Роман Бутузов отметил, что спрос снизился, но отмен броней нет. «Спрос постоянно есть на проведение мероприятий. В прошлом году депозит у нас был 3 тысячи рублей на персону, в этом году пришлось добавить 500 рублей за программу», – сообщил ресторатор.

Основатель сети ресторанов P.Love Нурислам Шарифуллин рассказал, что в его заведениях корпоративы не празднуются, но он наслышан от коллег о падении объема заказов.

«Моя оценка не будет актуальна, потому что в наших ресторанах не проходят корпоративы. Мы находимся внутри ТЦ, у нас чаще бывает живой поток клиентов из торгового центра. Но от коллег я знаю, что у них наблюдается просадка по среднему чеку. То есть гости, которые заказывают корпоратив, и те, кто раньше заказывал, – некоторые заказчики в этом году отказались от проведения мероприятий. Таких примерно 30-40%. Средний чек (суммарное падение заказов на новогодние праздники, – прим. Т-и) у всех упал от 20-30%», – поделился он.

Экономия, по мнению эксперта, будет проходить на программах и продуктах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Соучредитель рестобара Dali Рамиль Гарипов добавил, что сейчас многие компании интересуются новогодними корпоративами, но не бронируют. «Пока очень много интересующихся, но очень мало 100-процентных броней. Возможно, многие постараются оставить прежние цены, но, учитывая повышение стоимости продуктов и алкоголя, думаю, экономия будет проходить на программах или продуктах», – сказал он.

«Мы ежегодно повышаем стоимость на 20%»

Организатор мероприятий, музыкант-инструменталист Ильмир Ямалов подтвердил сокращение спроса. «Число заказов уменьшилось. Мы считаем, что это связано с эмоциональным состоянием клиентов. Сейчас люди не готовы тратить деньги на корпоративы, поэтому они стараются менять формат. Раньше нас приглашали на мероприятия, где было 110 человек, сейчас на 20 человек. Сейчас собираются узким кругом», – отметил он.

Музыкант подчеркнул, что многие предприятия отказываются от проведения мероприятий. «У нас были организации, которые бронировали заранее. Сейчас некоторые компании отказываются, и нам приходится возвращать авансовую часть. Из-за текущей обстановки люди не знают, проводить корпоратив или нет. Но мы стоимость повысили на 30-40%, потому что аппаратура дорожает в цене. Но есть понятие лояльности. Если взять мероприятие в субботу на 120 человек и на 20 человек. Цена все равно должна меняться», – сообщил он.

В этом году больше заказывают программы, ориентированые на сплочение - интеллектуальные игры и т.п., чем просто банкет с алкоголем Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ведущие ивент-агентств так же отмечают падение спроса. По мнению основателя агентства Weekend event Игоря Посухова, большинство отказов пришлось на сентябрь-октябрь.

«Как и прогнозировалось, у людей отложенный спрос. В начале сентября-октября мы ощутили волну отказов, затем в середине ноября. Сейчас мы нагнали темп, и в целом картина чуть хуже прошлого года, но намного лучше ковидного. В принципе, я думаю, будет загрузка, как в прошлом году. В целом у нас не более 20% просадка. Есть ощущение, что заказчики позже к нам обратятся. Естественно, все компании, которые связаны с государственым аппаратом, отказались от мероприятий», – сказал он.

По словам Посухова, в этом году индустрия отказалась от скидок при проведении мероприятий. «Каждый год мы, наоборот, увеличиваем стоимость на 10-20%. В этом году сами заказчики диктуют спрос и заказывают программы, которые менее ориентированы на развлечения. Акцент больше делается на интеллектуальные игры «Квиз», «Брейн-ринги», которые скорее ориентированы на мотивацию, сплочение, чем банкет с алкоголем. Ориентиры немного сменились», – поделился он.

Организатор и ведущий мероприятий, пародист Айнур Сулейманов добавил: «Я бы не стал спешить и делать какие-то выводы в связи с ситуацией в нашей стране. Заказы, звонки – есть, брони тоже идут. Поэтому можно сделать выводы, что люди даже небольшими компаниями, но все равно планируют собираться на корпоративы», – заключил он.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»