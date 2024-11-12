«Жизнь пожилых должна быть долгой и активной»: В Казани открыли конгресс гериатров

В Казани открылся Межрегиональный конгресс геронтологов и гериатров. Врачи со многих уголков России будут обсуждать, как снизить смертность и увеличить ожидаемую продолжительности жизни пожилого населения.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Сейчас большой вызов для всего мира – это старение населения. На самом деле, это не проблема, а наше достижение. Ведь мы делали все, чтобы жить долго. И наконец, продолжительность жизни увеличилась настолько, что впервые в истории человечества пожилые люди – не меньшинство в обществе. Постепенно меняется и отношение к старению. Формируются такие понятия, как активное долголетие и успешное старение», – отметила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Она подчеркнула, что сейчас очень важно перестроить систему здравоохранения и другие сферы к новой реальности, в которой много пожилых людей. На конгрессе будут обсуждать новые подходы и современные стратегии лечения для людей старшего возраста.

«По данным Росстата, в Татарстане на первое января проживает свыше 4 млн человек, доля людей старшего трудоспособного возраста составляет уже более 33%. Этот показатель от года к году все увеличивается. А это значит, что увеличивается и потребность в специализированной гериатрической медицинской помощи пожилым людям. Министерство здравоохранения республики сейчас нацелено на то, чтобы развивать инфраструктуру оказания этой помощи, чтобы жизнь этих людей была не только продолжительной, но и активной, полноценной», – отметил начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Филатов.

Врачи отметили, что сейчас в России средняя ожидаемая продолжительность жизни составляет 74 года, к 2030 году в планах ее увеличить до 78 лет. В Татарстане демографические показатели чуть выше, чем в среднем по России.

Сегодня местные специалисты поделятся опытом с коллегами и расскажут о том, какие программы реализуются в РТ.