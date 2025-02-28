Жизнь как в мегаполисе: Шайдуллин поведал в АИР, чем гордится и чего не хватает Азнакаево

Азнакаевский район Татарстана приглашает инвесторов вкладываться в агропромышленный комплекс и промышленность. Среди перспективных направлений также развитие туризма и строительство жилья. Чего не хватает району и как инвесторам на этом заработать, обсудили сегодня на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития РТ.





Марсель Шайдуллин: «Мы гордимся, что обладаем значительным экономическим потенциалом и уникальными природными ресурсами»

Фото: стоп-кадр трансляции

Инвестиции в прошлом году составили более 12 млрд рублей

Валовой территориальный продукт Азнакаевского района по итогам 2024 года оценивается в 100 млрд рублей. Основной вклад вносят нефтедобывающий и агропромышленный комплексы, предприятия машиностроения, легкой и пищевой продукции, стройкомплекс, энергетика и торговля, презентовал Азнакаевский район его глава Марсель Шайдуллин.

«Мы гордимся, что обладаем значительным экономическим потенциалом и уникальными природными ресурсами», – подчеркнул глава района.

По его словам, в районе живут около 60 тыс. человек. Это пятый по площади район Татарстана, который граничит с 5 районами республики и двумя – Башкортостана.

Объем инвестиций в экономику в прошлом году составил более 12 млрд рублей.

Отдельно глава района подчеркнул промышленный потенциал: на территории расположены пять промышленных парков.

«Кроме того, у муниципалитета есть имущество, которое мы готовы предоставить предпринимателям на льготных условиях. Такие здания есть и в городе, и в поселках», – подчеркнул Шайдуллин.

В центре Азнакаево есть свободные участки под строительство нескольких многоквартирных домов, на одном из которых в этом году закончат возводить 9-этажный дом на 62 квартиры Фото: стоп-кадр трансляции

Строительство жилья и кирпичный завод

Одной из свободных ниш для потенциальных инвесторов глава района назвал стройку. По его словам, в центре города Азнакаево есть свободные участки под строительство нескольких многоквартирных домов, на одном из которых в этом году закончат возводить 9-этажный дом на 62 квартиры.

«Для меня отрадно, что был построен первый 9-этажный дом. Я считаю, что основной источник роста – строительство жилья. И если посмотреть, то здесь очень хорошая культурная составляющая, социальная и спортивная инфраструктура. Поэтому, если будет где жить, люди там останутся и туда потянутся», – прокомментировал первый замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

Еще одним перспективным проектом в этой сфере Шайдуллин отметил строительство кирпичного завода. По его словам, для такого предприятия есть как удобные площадки, так и необходимое сырье.

«Это может быть очень хорошая ниша, с учетом наличия сырьевой базы и свободных помещений можно хороший проект сделать», – отметила глава АИР РТ Талия Минуллина, добавив, что продукция этого завода станет востребованной в том числе и в самом районе.

При этом строительство жилья поможет частично решить проблему дефицита кадров (сейчас безработица составляет менее 1%), что, в свою очередь, даст толчок к развитию других потенциальных проектов.

Родион Карпов: «Для меня отрадно, что был построен первый 9-этажный дом. Я считаю, что основной источник роста – строительство жилья» Фото: стоп-кадр трансляции

Номерной фонд не справляется с загрузкой

Особенность Азнакаево в том, что при населении в 35 тыс. человек здесь сконцентрировано огромное количество культурных, досуговых и спортивных объектов – как в крупных городах.

«Объекты по качеству и уровню исполнения как для городов-миллионников. Качество жизни высокое, а людей немного, и для бизнеса это может быть очень перспективно», – заявила Талия Минуллина.

Так, одной из достопримечательностей района глава выделил огромный открытый бассейн в центре города, который ежегодно привлекает десятки тысяч туристов из близлежащих районов Татарстана, а также соседних регионов. Однако номерной фонд города насчитывает всего 35 номеров в двух небольших гостиницах, которые неспособны принять нужное количество людей.

По словам Шайдуллина, каждое лето гости района, которые приезжают отдохнуть здесь, либо арендуют близлежащие квартиры, либо приезжают на один день. Для туристов нужно построить новую гостиницу, хотя бы на 50 мест.

При этом глава района подчеркнул, что в город регулярно приезжают представители нефтяных компаний и гости из-за рубежа, благодаря чему гостиница не будет пустовать после летнего туристического сезона.

Району нужен агропромышленный комплекс для хранения, переработки и продажи сельхозпродукции Фото: стоп-кадр трансляции

Маслозавод и агропромышленный комплекс

Что касается агропромышленного комплекса, то тут глава остановился на двух крупных объектах, которые нужны району. Первый – строительство агропромышленного комплекса для хранения, переработки и продажи сельхозпродукции.

«Сам проект комплекса, земельный участок с подведенными инженерными сетями, а также продукция, которую надо будет перерабатывать, – все это есть, нужен только инвестор, который заинтересуется этим, а мы со своей стороны будем поддерживать», – подчеркнул Шайдуллин.

Кроме того, в Азнакаево есть маслозавод, который последние два года находится на консервации после банкротства владельца. Когда-то он входил в империю холдинга «ВАМИН». Его стоимость, по словам главы района, варьируется от 80 млн до 100 млн рублей. При этом на заводе есть все необходимое оборудование и подведены все необходимые коммуникации.

«Небольшие вложения в запуск все же придется сделать из-за того, что завод два года не работал, но все необходимое там есть», – заявил Шайдуллин.