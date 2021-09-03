Жизнь и здоровье всех членов избиркомов Татарстана застраховали на время выборов

Более 22 тыс. членов территориальных и участковых избирательных комиссий Татарстана застраховали на период проведения выборов депутатов Госдумы РФ. При этом число вакцинированных сотрудников ЦИК Татарстана превысило 82%, сообщил председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.

«Мы, как организаторы, делаем все, чтобы процесс подготовки к единому дню голосования и само голосование были безопасными при полном соблюдении легитимности процедуры. Мы понимаем, что эпидемиологическая обстановка непростая и вакцинация — это разумное решение во имя здоровья и безопасности людей. Благодаря вакцинации процент защищенности кадрового состава растет, а реализация проекта по страхованию стала действенной мерой моральной и социальной поддержки для всех, кто работает в избирательной системе», — сказал Кондратьев.

Напомним, Татарстан стал единственным в России регионом, разработавшим программу страхования членов избиркомов во время проведения голосований в условиях непростой эпидемиологической ситуации. Специальное пакетное предложение «ЦИК» включает в случае наступления страхового случая не только денежное покрытие, но и, например, телемедицинскую консультацию в КОВИД-Центре сервиса «Теледоктор24». Опыт Татарстана по страхованию членов избирательных комиссий отметили на федеральном уровне. ЦИК России рекомендовала региональным избиркомам использовать подобный опыт.

В Татарстане 17, 18 и 19 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. Также в отдельных округах республики состоятся дополнительные выборы в Госсовет РТ и местные органы власти.